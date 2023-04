Exclusieve hondenboetiek Dog Deluxe opent de deuren

In de Peter Benoitlaan 59 in Sint-Andries opende Dominique Billion (55) de deuren van Dog Deluxe: een luxueuze hondenboetiek. “Ik werkte voordien als nagelstyliste, maar omwille van gezondheidsredenen – artrose aan mijn duimen – kon ik daar niet mee verder doen”, vertelt Dominique.

“Het is sinds ik mijn eigen hond, een mooie labradoodle, in mijn armen sloot dat de interesse in honden en alles daaromtrent steeg. Ik ging op zoek naar mooie accessoires voor mijn hond, maar in de Brugse regio bleek er weinig te vinden. En zo kwam ik op het idee om zelf met een speciaalzaak in die branche te beginnen”, aldus Dominique.

“Na een intense periode van prospectie voor het vinden van een mooi assortiment, zowel in binnen- als buitenland, opende ik recent mijn gezellige hondenboetiek Dog Deluxe.” Dominique biedt naar eigen zeggen enkel kwaliteitsvolle en handgemaakte accessoires uit België en Italië aan. “Zo is er bijvoorbeeld een prachtige collectie van modeontwerpster Ayla Theuns die afstudeerde aan de Antwerpse modeacademie”, weet Dominique.

“Ik heb gezorgd voor een mooi assortiment jasjes, regenjasjes en T-shirts; ook voor teckels en windhonden. Daarnaast zijn er ook halsbanden, leibanden, allerlei speeltjes en dekentjes. Ook de comfortabele bagelbedden van Bessie & Barney zijn verkrijgbaar, net als de prachtige draagtassen van onder meer het Italiaanse merk Bau Baru.”

(PDV/foto DC)

Meer info: Instagram @dog_deluxe_