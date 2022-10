Evenementenruimte nieuwste blikvanger in brouwerij De Bie in Wakken: “Extra toeristische troef”

Brouwerij De Bie in het Hof ter Linden in de Vijvestraat beschikt voortaan over een eigen evenementenruimte. Op die manier wil ze inspelen op de vraag van grotere groepen voor een borrel, teambuilding of bedrijfspresentatie in combinatie met een brouwerijbezoek. Als kers op de taart is het Hellekapellebier recent ook in de prijzen gevallen.

De brouwerij breidde drie jaar geleden nog de productie uit om voortaan ook de Aziatische markt te bedienen. Ze beschikt nu over tien brouwtanks van zestig hectoliter. “Op termijn gaan we ook extra ruimte krijgen op een nog te realiseren KMO-zone in Oeselgem, maar nu is dat nog niet het geval”, zeggen zaakvoerders Nicolas en Jos T’Joen.

“Een paar jaar geleden hadden we al een extra loods voor tanks en stockage gebouwd en daar hebben we nu een evenementenruimte aan toegevoegd. We hadden hier al een café waar kleinere groepen terechtkunnen, maar hiermee kunnen we ook grotere groepen tot 120 mensen staand ontvangen. Het is niet alleen een mooi visitekaartje voor de brouwerij, maar ook een extra toeristische troef en speelt in op de trend dat bezoekers meer binding met een (streek)product willen.”

“Bezoekers kunnen de zaal reserveren in combinatie met een brouwerijbezoek. Voor bijvoorbeeld bedrijven is het handig om op voorhand of nadien een presentatie of een netwerkmoment in de ruimte te laten plaatsvinden. Wij kunnen dan eens iets speciaals doen, zoals bijvoorbeeld een brunch op Vaderdag of een WK-match uitzenden.”

De vuurdoop voor de evenementenruimte vond vorige week plaats. “Ik zit met Frederic Miclotte in rallyteam Brouwerij De Bie-Luxauto. Zo reden we een mooie derde plaats in de ORC Rally en in de rally van Oudenaarde. Als dank naar onze sponsors toe heb ik toen een netwerkmoment en comedy-avond in de ruimte georganiseerd”, aldus Nicolas.

In de prijzen

Ondertussen viel ook het Hellekapellebier, een van de klassiekers van De Bie, in de prijzen. “Op de European Beer Star Awards haalde het blonde bier een gouden medaille. Iets waar ik veel waarde aan hecht, gezien er in elke categorie slechts één winnaar is. Een paar jaar geleden haalde datzelfde bier op World Beer Awards al eens zilver.” En daar stopt het voor De Bie niet bij. Begin 2023 komt er een 15de bier in het gamma bij.

“Dat wordt de Fris Bie, waarbij Fris staat voor Funky, Red, IPA en Saison, een speciale combinatie van verschillende smaken. Hoe langer het bier rijpt, hoe lekkerder het bier wordt. Een beetje zoals bij wijn, dus. Het bier is nu al af en goed, maar als het in 2023 in de handel ligt zal het nog beter zijn.”