Evelyne en Ayla starten samen een hondentrimsalon ‘Barking Beauties’: “Welzijn van de hond staat centraal”

Evelyne De Laender en Ayla Gielen zijn de gezichten achter het net geopende hondentrimsalon Barking Beauties. Aan de Kardinaal Cardijnlaan 2 in Beernem opende het duo een eigen salon. Sinds ze samen aan een opleiding tot hondentrimmer begonnen, ontstond snel het idee om samen te ondernemen. “We hadden genoeg van onze bureaujob”, vertelt Evelyne.

Van een zotte gedachte tot een eigen trimsalon. Het gaat snel voor Evelyne en Ayla. “Ik werkte hiervoor bij een kantoor dat in bouwcoördinatie deed. Ayla werkte voor supermarkt Lidl. We waren allebei onze bureaujob een beetje beu, en op zoek naar iets anders. Vanuit die gedachte startten we met onze opleiding tot hondentrimmer”, vertelt Evelyne.

Het duo had altijd al het idee om zelf te ondernemen. “Dat ik dat samen met Ayla ging doen, was toeval. Het is eigenlijk allemaal erg toevallig. We wonen allebei in Aalter en zijn allebei lang geleden van Gent naar daar verhuisd. Bovendien willen we allebei onze bureaujoob inruilen voor een nieuwe uitdaging”, zegt Evelyne.

Nog iets wat de twee gemeen hebben: een passie voor dieren. “Ik heb vier honden, Ayla heeft er eentje. Maar honden zijn altijd al een passie geweest en daar wilden we nu iets mee doen.” Bij Barking Beauties kunnen hondenbaasjes terecht voor alle soorten verzorging.

Signalen begrijpen

“Het welzijn van de hond staat bij ons centraal”, vertelt Evelyne. “De dieren mogen hier ook vrij rondlopen. We kregen bovendien een cursus over het communiceren met een hond. Dat is belangrijk, want we moeten hun signalen begrijpen. Iedere hond is anders, dus een hond trimmen is altijd een beetje wennen.”

Je kan bij hen terecht voor knippen en trimmen, maar scheren doet het duo niet. “Daar gaat hun vacht van stuk. We gaan ons wel specialiseren in specifieke rassen en doen ook aan puppygewenning. Met die jonge dieren gaan we stap voor stap aan de slag om hen te laten wennen aan deze omgeving”, vertelt Evelyne.

Meer informatie via barkingbeautiesbeernem@gmail.com of de sociale media van Barking Beauties Beernem. Op 6 april is er in het hondensalon een opendeurdag.