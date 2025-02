Evelyne Desimpel runt Boetiek Bloem

De uit Torhout afkomstige Evelyne Desimpel (33), die als single in de Izegemsestraat in Sint-Eloois-Winkel woont, runt in bijberoep Boetiek Bloem, een zaak gespecialiseerd in bloemstukjes, boeketten en kamerplanten. Vorige zomer heeft ze aan Syntra West in Roeselare de tweejarige avondopleiding florist met succes afgerond. Sindsdien fleurt ze alles en iedereen op met haar mooie bloemencreaties.

Microbe van thuis mee

Evelyne is de dochter van Raf Desimpel en Lucrèce Symoens uit de Berkenstraat op de wijk Don Bosco. Ze heeft eerst taal- en letterkunde (Frans en Spaans) gestudeerd aan de Gentse universiteit en vervolgens een manama communicatiewetenschappen. Ze werkt in de verkoop voor het bedrijf Mademoiselle Desserts uit Waregem, dat diepvriesnagerechten maakt. Dat ze zich daarnaast op zelfstandige basis in de wereld van de bloemen beweegt, heeft ze aan haar vader Raf te danken. Die heeft al zowat zijn hele leven groene vingers. “Ik kreeg de microbe van thuis mee”, zegt ze. “Nog altijd is papa een gedreven hobbytuinder. Mijn ouders steunen me in wat ik doe. Als er iemand uit het Torhoutse een boeket of bloemstuk wil bestellen, dan kan het bij hen in de Berkenstraat 22 afgehaald worden.”

Evelyne is ook bereid om de fleurige aankleding van pakweg feestjes en huwelijksvieringen voor haar rekening te nemen. Alles wat met bloemen te maken heeft, is haar ding. “Een eigen winkel heb ik niet, maar misschien komt dat er ooit nog wel van. Eerst even kijken hoe alles verder loopt.”

Helleboruswedstrijd

Een website heeft Boetiek Bloem voorlopig nog niet, maar daar wordt dit jaar werk van gemaakt. “Bestellingen zijn mogelijk via Facebook of Instagram”, zegt Evelyne. “Of via mail. Ik hou van een kleurrijke, natuurlijke stijl, maar ik luister uiteraard naar wat de klanten willen. Ik gebruik ook graag droogbloemen en elementen zoals mos en schors.”

Vorig jaar won Evelyne de Helleboruswedstrijd in Oostkamp in de categorie cursisten volwassenenonderwijs. Dit jaar, op zondag 9 februari, neemt ze opnieuw deel, maar nu bij de professionals. (JS)

evelyne.desimpel@hotmail.com