Eva Feys start eigen praktijk ‘Shelter’ voor psychotherapie

Na vier jaar te hebben gewerkt als psychotherapeute in de groepspraktijk van Dromen Overhoop start Eva Feys (34) begin december met haar eigen praktijk in Schuiferskapelle. Binnen haar praktijk, genaamd Shelter, biedt Eva psychotherapie en traumaverwerking aan voor (jong)volwassenen en neemt ze begeleidingen op rond perinataal welzijn.

“Ik werkte jaren in de geestelijke gezondheidszorg en bijzondere jeugdzorg”, zegt Eva. “Vier jaar geleden startte ik als zelfstandig psychotherapeute in een groepspraktijk. Nu wil ik in mijn eigen dorp mijn praktijk voor psychotherapie opstarten. Ik heb heel wat opleidingen genoten in de gezondheidszorg. Ik studeerde af als vroed- en verpleegkundige. Nadien volgde ik een vierjarige opleiding oplossingsgerichte therapie en aansluitend nog verdiepende opleidingen, zoals EMDR. Ik help jongvolwassenen vanaf 16 jaar en volwassenen met de verwerking van depressieve klachten, angsten, verlies van een dierbare, boosheid en trauma’s. Door mijn vooropleiding als vroedvrouw doe ik ook vaak begeleidingen rond perinataal welzijn en ondersteun ik vrouwen die een miskraam kregen of te kampen hebben met een bevallingstrauma of een postnatale depressie.”

Trauma’s

Eva is één van de weinige EMDR-therapeuten in West-Vlaanderen. “De therapie EMDR, of Eye Movement Desensitization and Reprocessing, is heel populair in de VS en werkt doeltreffend bij mensen die geconfronteerd blijven worden met de gevolgen van een traumatische gebeurtenis, zoals bijvoorbeeld een ongeval, een zwaar verlies, emotionele problemen, seksueel misbruik of een overval. Pijnlijke herinneringen nemen steeds weer de bovenhand van het denken. EMDR werkt met een protocol dat bestaat uit acht fasen. Eén fase bestaat uit de specifieke verwerking via bilaterale stimulatie. Het is een vrije associatie waarbij je gaat terugdenken aan een bepaalde emotionele herinnering. Van zodra je volledig kan terugdenken aan die gebeurtenis en deze in het geheugen geplaatst is, vraag ik dan om mijn bewegingen die ik maak met mijn vingers of met een hulpmiddel, te volgen. Op deze manier word je werkgeheugen afgeleid, raakt de capaciteit vol en verliest de nare herinnering zijn emotionele lading. Zo lukt het je om de trauma’s te plaatsen en te verwerken. De therapie is bovendien ook breed toepasbaar. Ik leer je omgaan met je gevoelens en naar de manier waarop je naar je eigen lichaam kijkt.”

“Op mijn website vind je mijn contactgegevens. Ik werk van maandag tot en met zaterdag. Verschillende mutualiteiten voorzien een terugbetaling bij een erkend psychotherapeut. Ik ben ook een geconventioneerde verloskundige. Dat betekent dat het RIZIV een terugbetaling van verschillende perinatale begeleidingen voorziet.” (TV)

Info: www.praktijkshelter.be.