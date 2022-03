Eurofriet neemt automaat met warme frituursnacks en pakjesautomaat van bpost in dienst

De automatenshop van Eurofriet is sedert deze week twee automaten rijker. Enerzijds is er de automaat met warme frituursnacks en anderzijds werd deze week ook een pakjesautomaat van bpost geïnstalleerd.

“Sinds de start van onze automatenshop speelde ik met het idee om een pakjesautomaat van bpost mee op te nemen in ons aanbod van automaten.”, steekt zaakvoerster Steffi Neirynck (26) van wel. “Veel mensen zijn niet thuis om pakjes te ontvangen of vinden de tijd niet om zaken op te sturen. Met deze automaat beantwoorden wij de vraag en kunnen ze dit voortaan zeven op zeven doen. Een pakje afhalen kan vrij eenvoudig door met de smartphone de juiste box te openen. Op dezelfde manier kan men ook pakjes versturen. In onze streek zijn dergelijke automaten nog nergens terug te vinden.”

“Eén plus één is drie”

Wie met een hongertje zit bij het ophalen van zijn pakje, kan meteen terecht bij de automaat met frituursnacks. “Ook met dit idee zat al van bij het begin in ons geheugen maar is pas nadat ik deze op een beurs zat dat ik besloot iets met het idee te gaan doen.” In Nederland komen deze automaten frequent voor. “Hier in België zijn ze inderdaad niet vaak terug te vinden maar ik vind het alvast een mooie aanvulling op onze automatenshop en qua aanvulling kan dit met onze aanpalende frituur snel gebeuren.” Officieel zal men er vanaf 8 maart terecht kunnen “Ik ben nog volop aan het testen want het moet toch allemaal een goede kwaliteit hebben. Daarom zal er een soort van vervaltimer opgezet worden waardoor snacks die niet vers genoeg meer zijn, ook niet meer zullen kunnen worden uitgehaald. Onze twee automaten hebben hun meerwaarde. Eén plus één is in dit geval drie te noemen.” (KM)