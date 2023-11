Eurochair Projects gaat verder als Búni: “We bouwen verder op de sterke basis en gaan nog een stapje verder”

Eurochair Projects, een gevestigd familiebedrijf uit Ardooie met op maat gemaakte B2B-interieuroplossingen, maakt met trots een nieuw hoofdstuk bekend. Onder leiding van de dynamische zussen, Ann-Sophie en Geraldine Behaegel, introduceert Eurochair Projects een verfrissende identiteit onder de naam Búni.

Na 26 jaar van toewijding en vakmanschap gaat Eurochair Projects, een bloeiend familiebedrijf, verder onder de nieuwe naam Búni. Dit komt na een rebrandingstraject waarbij niet alleen de naam, maar ook de visuele uitstraling van het bedrijf vernieuwd is.

De transformatie zorgt voor een nieuw begin voor Búni, dat vastbesloten is om dezelfde hoge kwaliteit en klantgerichtheid te behouden, met een frisse uitstraling en een vernieuwde focus op maatwerk. Dit versterkt hun inzet voor de persoonlijke en eerlijke aanpak wat hen uniek maakt.

Aanpak met een accent

De naam Búni, afgeleid van het Japanse woord voor ‘iets unieks’, symboliseert niet alleen hun unieke en persoonlijke benadering van elke klant, maar ook hun diepgewortelde Belgische roots, vertegenwoordigd door de ‘B’ in Búni, die ook verwijst naar de familienaam Behaegel. Het accent symboliseert het tikkeltje extra dat ze streven te bieden aan iedere klant.

Hun tagline, ‘Furnishing your story’, is niet alleen een slogan, maar een belofte. Samen met de klant gaan ze elk project met 100% enthousiasme aan om het verhaal van de klant tot in de kleinste details te verwezenlijken.

Búni staat klaar om aan de uiteenlopende behoeften van verschillende sectoren te voldoen, waaronder de horeca, projecten, gemeenten en zorginstellingen. Alle zit- en treinbanken worden 100% op maat geproduceerd in het eigen atelier in Ardooie.

Dynamisch familiebedrijf

Ann-Sophie en Geraldine, de dynamische zussen achter Búni, zetten de familietraditie verder die ze hebben geleerd van hun vader, Geert Behaegel. Ann-Sophie, de oudere zus, heeft al meer dan 15 jaar ervaring bij Eurochair Projects, waar ze haar passie voor sales en interieuradvies kon ontwikkelen onder de begeleiding van haar vader. In 2021 verwelkomde ze haar jongere zus, Geraldine, die verantwoordelijk is voor het dagelijkse beleid en de marketingactiviteiten.

Hun enthousiasme en toewijding om hun klanten hoogwaardige B2B-interieuroplossingen te bieden, zijn altijd 100%. Dit maakt hen de drijvende kracht achter Búni en de verwezenlijking van zijn unieke, persoonlijke aanpak. Ze hebben veel geleerd van hun vader, Geert Behaegel, en zijn vastbesloten om de kennis van het familiebedrijf voort te zetten en te versterken.

“Onze meubels worden met veel aandacht en vakmanschap gemaakt. Of je nu stoelen, tafels, zitbanken, loungemeubilair, of terrasmeubels voor jouw zaak zoekt, bij Búni vinden we altijd de perfecte oplossing op maat. We zetten ons volledig in om elk project met toewijding en precisie uit te voeren, zodat we niet alleen meubels leveren, maar zorgen voor unieke interieurbelevingen”, aldus Ann-Sophie

Veelbelovende toekomst

De twee zussen geloven in een persoonlijke en eerlijke aanpak. Ze geloven in hoogwaardige interieuroplossingen en in het nastreven van succes in ieder project. De overgang naar Búni betekent een nieuw begin vol enthousiasme en creativiteit. Ze zijn met veel enthousiasme klaar om hun klanten te verrassen met kwaliteitsvolle interieuroplossingen.

“Voor onze bestaande klanten verandert er niets, ze kunnen nog steeds vertrouwen op dezelfde persoonlijke aanpak en de hoge kwaliteit waar Eurochair Projects om bekend staat. Búni bouwt voort op deze sterke basis en gaat nog een stapje verder, terwijl we onze klantgerichtheid behouden en ons blijven inzetten om hoogwaardige interieuroplossingen te bieden, zoals we altijd hebben gedaan”, zegt Geraldine.

Horeca Expo

Búni zal aanwezig zijn op de Horeca Expo van 19 tot 22 november in Flanders Expo, te vinden in hal 1, stand 1634. Een unieke kans om de nieuwste innovaties in B2B-interieuroplossingen en meubilair te verkennen en persoonlijk kennis te maken met het Búni-team.

Over Búni

Búni, voorheen bekend als Eurochair Projects, is een gevestigde naam in de B2B-interieurindustrie. Met 26 jaar ervaring en een team van 9 toegewijde medewerkers, biedt het bedrijf hoogwaardig vakmanschap en persoonlijke service bij het ontwerpen en creëren van op maat gemaakte interieuroplossingen. Geleid door de zussen Ann-Sophie en Geraldine Behaegel, blijft Búni trouw aan zijn Belgische erfgoed en versterkt het zijn toewijding om aan de diverse behoeften van klanten in verschillende sectoren te voldoen waaronder de horeca, projecten, gemeenten en zorginstellingen.