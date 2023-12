Esthetiek Lina heeft nieuwe locatie

Lina Tommelin (20) huist met Esthetiek Lina sinds kort in een nieuw pand in de Meulebroekenlaan. Tot voor kort was haar zaak te vinden boven de Spar Express.

Lina Tommelin studeerde af als schoonheidsspecialiste en startte twee jaar geleden Esthetiek Lina op boven de Spar Express in de Westrozebekestraat. “Die wordt door mijn ouders uitgebaat”, verduidelijkt Lina. Ze verhuisde recent naar de Meulebroekenlaan 16. “In het vorige pand konden mijn klanten niet zomaar binnenwandelen. Mijn zaak bevond zich immers op de bovenverdieping in de privéwoning van mijn ouders. Hier in de Meulebroekenlaan kan iedereen vrij binnenstappen en moet niemand toestemming vragen om naar binnen te gaan”, vertelt Lina. “Mensen waren daarom vroeger misschien minder geneigd om bij mij langs te komen. Het is hier ook rustiger werken. Bovendien groeide mijn klantenbestand, waardoor ik sowieso meer ruimte nodig had.”

Heel wat diensten

Op de nieuwe locatie biedt Lina heel wat diensten aan. “Van wimperextensions tot gelaatsverzorging, pedicure, gelnagels en eigenlijk alles wat met nagels te maken heeft. Massages, laserontharing en permanente make-up behoren niet tot mijn dienstenpakket. Wat de prijzen betreft, behoren die tot het gemiddelde. Alleen de gelaatsverzorging valt iets duurder uit omdat ik met een exclusief merk werk dat ook niet direct in de omgeving te vinden is.” Lina volgt nog geregeld bijscholingen. “Ik droom ervan om in de toekomst een pand te hebben dat volledig van mij is en waar ik ook zou kunnen wonen.”

Esthetiek Lina in de Meulebroekenlaan 16 is op woensdag open van 8 tot 21 uur en op zaterdag van 8 tot 20 uur. Op andere dagen variëren de openingsuren naargelang de afspraken. Er wordt enkel op afspraak gewerkt. Een afspraak maken kan via salonkee.be.

Meer info vind je op Facebook, via linatommelin@hotmail.com of 0476 82 03 32. (BCH)