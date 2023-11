Escaperoom The GamePost in Izegem zoekt overnemers: “De combinatie met onze andere jobs werd te zwaar”

Hou je van spelletjes en vloeit er ook wat ondernemerschap door je aderen? Dan kan je in Izegem momenteel een goede slag slaan. De bekende escaperoom The GamePost in het oude postgebouw staat er te koop. Oprichters Dimitri, Fabrice en Peter kunnen de uitbating niet langer combineren met hun dagelijkse job.

Het oude postgebouw op de hoek van de Roeselaarse- en Baron de Pélichystraat stond de voorbije decennia te verloederen, tot ondernemer Dimitri Vandorpe het opkocht en renoveerde. Op het gelijkvloers kwam er een kledingzaak en niet veel later ging Dimitri in zee met leraars Peter Van Vooren en Fabrice Vandenbogaerde om een eigen escaperoom op te richten. Die kwam in de kelder van het gebouw te liggen en sloot daarmee perfect aan op het lugubere thema: ontsnappen uit een gevangenis of op de elektrische stoel belanden. Sinds de start in 2019 waagden tal van groepen zich aan de pittige uitdaging, maar daar komt straks een eind aan. Eind december stoppen de drie oprichters er mee.

Te druk

“We deden het enorm graag, maar de escaperoom werd steeds populairder en de combinatie met onze andere jobs werd te zwaar”, vertelt Dimitri, die werkruimtes inricht voor bedrijven. “Een voltijdse job combineren met de escaperoom lukt ons niet meer. We nemen deze beslissing met spijt in het hart, want The GamePost draait goed en krijgt goede recensies. Je kan dit als een wat uit de hand gelopen hobby van ons zien. We hebben met hart en ziel aan het concept en de uitbating gewerkt, maar nu is het tijd om keuzes te maken. We bieden overnemers een unieke indoor escaperoom met drie moeilijkheidsniveaus. We beschikken ook over een outdoor escape game met de stad Izegem als decor en een gezelschapsspel in boekvorm voor gezinnen. Wij baten de escaperoom nog tot eind 2023 uit. Wie interesse heeft, kan ze dus direct in gebruik nemen op dezelfde locatie of alles ontmantelen en op een andere locatie alles terug opbouwen. Blijf je hier, dan is het decor een fantastisch pand dat als beschermd monument voor de nodige bekendheid en uitstraling zorgt. Het gebouw biedt tal van extra mogelijkheden om uitbreidingen te realiseren.”

25.000 euro

Naast de eigenlijke escaperoom is er op het gelijkvloers ook een ontvangstruimte, die bezoekers de mogelijkheid biedt na te kaarten met een drankje. “De overname kan zowel het handelsfonds omvatten als ook de overdracht van de aandelen”, vertelt Dimitri. “We vinden 25.000 euro een billijke overnameprijs, zeker als je weet dat de omzet ongeveer 28.000 euro bedraagt. Blijf je de escaperoom op deze locatie uitbaten, dan is er ook een huurprijs van 700 euro per maand, want ik blijf eigenaar van het gebouw. Er komt binnenkort overigens een tweede handelsruimte in het gebouw vrij, want kledingzaak Outrance Fashion verhuist begin volgend jaar naar Rumbeke. Geïnteresseerden mogen zich altijd melden.”