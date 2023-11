Eric Lauwers volgt Michel Delbaere op als CEO van Crop’s

Crop’s is verheugd om Eric Lauwers te kunnen aankondigen als nieuwe Chief Executive Officer (CEO) van het bedrijf. Eric Lauwers start vanaf 1 maart 2024 en volgt op dat moment Michel Delbaere op. Delbaere leidt Crop’s al sinds de oprichting in 1977 en maakte van het bedrijf een Europese leider in diepvriesgroenten, diepvriesfruit en culinaire maaltijden.

Eric Lauwers is momenteel nog CEO van Arvesta en wordt de eerste niet-familiale CEO van Crop’s. Hij is al sinds 2016 onafhankelijk bestuurder en kent het bedrijf dan ook bijzonder goed. Tot eind 2023 blijft Eric nauw samenwerken met Niek Depoorter – de nieuwe CEO van Arvesta – en met het hele Arvesta-team om zo de transitie te ondersteunen.

De aanstelling van Eric Lauwers werd beslist door de familie Delbaere en de Raad van Bestuur om op die manier het bedrijf klaar te maken voor een volgende stap. Michel Delbaere wordt na een carrière van 46 jaar als CEO, vanaf maart 2024 voorzitter van de Raad van Bestuur. Op die manier zal hij waken over de langetermijnstrategie van het bedrijf.

Over Crop’s

Crop’s is een “wereldwijde lokale” Europese leider in diepvriesgroenten, diepvriesfruit en culinaire maaltijden met een aanwezigheid op vijf continenten. Als succesvol Belgisch en wereldwijd bedrijf, verwerkt jaarlijks 300.000 ton groenten en fruit in 10 fabrieken en genereert een jaaromzet van meer dan €500 miljoen. Hierdoor bedient Crop’s klanten en business partners in meer dan 62 landen.