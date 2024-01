Ergodôme verhuist naar nieuwe showroom in Harelbeke en houdt totale uitverkoop showroommodellen

Ergodôme, producent en verdeler van ergonomische meubelen, verhuist begin maart naar een nieuwe showroom aan de Kortrijksesteenweg in Harelbeke. “Met Ergodôme 2.0 zetten we verder in op klantgerichtheid en toegankelijkheid”, zegt zaakvoerder Thibaut Lambrecht. Voor het zover is, houdt Ergodôme een totale uitverkoop met exclusieve aanbiedingen tot -70%.

Nieuwe showroom

Ergodôme is al sinds 2006 in de Sint Janslaan nabij K in Kortrijk gevestigd. Na 18 jaar wil de expert in ergonomisch meubilair en advies de toegankelijkheid en beleving voor haar klanten verbeteren. “De nieuwe showroom is essentieel om zowel particuliere als zakelijke klanten nog beter van dienst te zijn. In de Kortrijksesteenweg 395, ter hoogte van de oude autokeuring in Harelbeke, zijn er gratis parkeermogelijkheden, genieten we van meer visibiliteit en is het gebouw toegankelijker. We claimen ‘voel het verschil’, dat willen we ook in ons nieuw gebouw en de parking doortrekken”, legt Thibaut uit.

“Daarnaast was de stad binnen en buiten rijden op bepaalde uren niet evident, die verkeersdrukte kan met de nieuwe locatie vermeden worden. We hebben klanten van Frankrijk, de kust en het Gentse. Zij kunnen nu makkelijk op- en afrijden. Ergodôme 2.0 valt ook veel meer op in het straatbeeld en de nieuwe infrastructuur waarbij al onze producten op het gelijkvloers komen, maakt het pand toegankelijk voor iedereen.”

Totale uitverkoop

Maar voor het zover is, houdt Ergodôme een totale uitverkoop. Met exclusieve aanbiedingen van -30 tot -70% is een bezoekje aan de huidige showroom zeker nog de moeite waard. Die blijft zeker tot maart beschikbaar voor bezoekers. In januari zelfs ook op zondag van 14 tot 18 uur. Ergodôme biedt een breed scala aan ergonomische oplossingen op drie belangrijke gebieden: relaxen, met bijvoorbeeld relaxzetels, Ergo-Gravity en salons met mooie designs; slaapoplossingen met eigen, hoogwaardige matrassen, lattenbodems en boxsprings; en professioneel met een uitgebreid aanbod aan bureaus, bureaustoelen en ergonomische hulpmiddelen. “Ons aanbod blijft hetzelfde, maar met enkel de nieuwste collecties in onze showroom. Dus wie nog op zoek is naar bureaumateriaal, kantoorinrichtingen, stoelen, zetels, bedden of matrassen kan komende weken nog mooie batjes doen op onze huidige locatie”, besluit Thibaut.