Er komt een nieuwe Carrefour Express aan het Laere in Roeselare

Carrefour heeft plannen om een tweede Carrefour Express te openen in hartje Roeselare. Die komt in het Laere langs de Noordstraat, het stadsvernieuwingsproject dat in 2024 zelf z’n sluitstuk krijgt.

Op vandaag is er al een Carrefour Express langs de Meensesteenweg. Nu zou er een tweede Carrefour Express bijkomen. Dit langs de Noordstraat, in het stadsvernieuwingsproject Het Laere dat op vandaag al de thuishaven is van onder meer Kotee, de thuiszorgdiensten van Motena, en het Sociaal Verhuurkantoor Regio Roeselare. Voorlopig is er nog geen datum beslist voor wanneer de nieuwe Carrefour Express af is. Carrefour is volop op zoek naar franchisenemers. (LVC)