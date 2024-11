“Er is iets lekkers voor iedereen”: Anja Gysel verwent haar klanten al acht jaar in De Frietbank in Diksmuide

Al acht jaar lang verwelkomt Anja Gysel (53) haar klanten in frituur De Frietbank, aan de Woumenweg 305 in Diksmuide. De naam van de frituur is een knipoog naar het verleden van het pand, dat jarenlang onderdak bood aan een KBC-bank. Dit stukje geschiedenis inspireerde Anja bij het kiezen van een originele naam voor haar zaak.

“Als moeder van twee dochters en oma van twee kleinkinderen was ik op zoek naar een goede investering”, begint Anja haar verhaal. “Toen ik dit pand zag, leek het perfect. Bovendien was er in Woumen nog geen frituur, dus ik besloot de sprong te wagen. Na een opleiding van twee jaar als kok heb ik het pand volledig verbouwd. Alles werd gestript om plaats te maken voor een warme, gezellige frituur met een ruim tuinterras. Dat terras, waar ook een speelruimte voor kinderen is, wordt gesierd door de grootste boom uit de omgeving. Die boom is een blikvanger en wordt enorm gewaardeerd door onze klanten.”

Zaak met hart en ziel

Acht jaar later runt Anja haar frituur nog steeds met dezelfde passie. “Wat ik het leukste vind, is het contact met mijn klanten en de samenwerking met mijn personeel”, vertelt ze enthousiast. “Ik heb een geweldig team van jonge, hardwerkende mensen. We respecteren elkaar, leren van elkaars sterktes en vormen een hechte groep. Soms geven ze me zelfs advies over kledij of make-up, en we kunnen over alles praten. Het voelt echt als een familie. Dat maakt het werk zoveel aangenamer.”

“Ik geniet ervan om mensen smakelijk te zien eten en tevreden te zien vertrekken”

De sociale interactie met klanten is voor Anja een belangrijke bron van voldoening. “Ik geniet ervan om mensen smakelijk te zien eten en tevreden te zien vertrekken. Veel klanten komen al sinds het begin, en na verloop van tijd bouw je echt een band met hen op. Maar ook de toevallige passanten zijn een plezier; je ontmoet telkens nieuwe mensen.”

Culinaire verwennerij

Naast de klassieke frituurgerechten biedt De Frietbank ook huisbereide specialiteiten die klanten steeds weer laten terugkeren. “Alles wat we serveren is dagvers”, benadrukt Anja. “Onze huisbereide gerechten, zoals stoofvlees, spaghetti, visspannetjes, en balletjes in tomatensaus, zijn echte toppers. Daarnaast hebben we een assortiment van vijftien zelf ontworpen burgers en diverse salades, zoals garnalenkroket-, geitenkaaskroket-, en scampisalades. Ook de gerookte visschotel en een uitgebreid aanbod van sausjes zijn populair.”

Voor de jongste klanten zijn er speciale kindermenu’s beschikbaar. “We hebben peuter-, kleuter- en kinderbakjes friet, zodat er voor iedereen iets lekkers is.”

Of je nu binnen wilt eten of genieten van het vakantiegevoel op het tuinterras, De Frietbank biedt een gezellige en ontspannen sfeer. “Voor wie liever thuis eet, is alles natuurlijk ook mee te nemen. Bovendien kunnen klanten vooraf bestellen via onze website, waar ons volledige menu te vinden is. Elk seizoen hebben we ook suggesties met speciale gerechten.”