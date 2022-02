Enkel natuurlijke producten bij Drieke

Drieke Vanthuyne (30) opende onlangs de deuren van haar eigen onderneming, 3ke Beauty Boutique. Het is niet zomaar een schoonheidssalon, maar vooral een conceptstore met clean beautyproducten. “Ik wil mensen vooral persoonlijk advies geven, zodat iedereen de juiste producten voor zijn of haar huidtype gebruikt”, klinkt het.

Nadat Drieke Vanthuyne (30) als schoonheidsspecialiste elf jaar lang in verschillende instituten had gewerkt, vond ze dat het tijd was om haar eigen praktijk op te richten. Ze wou echter niet het zoveelste schoonheidsinstituut openen en daarom focust ze zich naast de standaardbehandelingen vooral op haar conceptstore met clean beautyproducten. “Dat concept zag ik voor het eerst in grootsteden”, vertelt Drieke. “In Antwerpen, Brussel en Hasselt is dat fenomeen al ingeburgerd, maar in Roeselare is het volledig nieuw. Nu bied ik ook de traditionele schoonheidsbehandelingen aan, maar de bedoeling is om verder te groeien, zodat ik me later volledig kan toeleggen op mijn winkel.”

In haar assortiment biedt Drieke alleen maar natuurlijke producten aan, die niet op dieren werden getest en ook vegan en plasticvrij zijn.

Weten wat je smeert

“Ik vind het heel belangrijk dat je weet wat je op je huid smeert”, aldus Drieke. “Meer en meer mensen zijn bezig met hun gezondheid, maar vergeten vaak dat heel wat chemische verzorgingsproducten zoals crèmes, deodoranten en parfums, die vandaag op de markt verkocht worden, ook toxines bevatten. Die giftige stoffen zijn erg schadelijk voor het volledige lichaam. De schoonheidsproducten die ik aanbied daarentegen, bevatten enkel natuurlijke componenten.”

Drieke vindt het vooral belangrijk dat mensen op een ongedwongen manier advies bij haar kunnen vragen, zonder dat ze het gevoel krijgen dat ze verplicht zijn om iets aan te kopen. “Ik vind het erg belangrijk om persoonlijk advies te geven, zodat iedereen de juiste producten gebruikt voor zijn of haar huidtype. Bovendien heb ik ervoor gekozen om 3ke Beauty Boutique in de serene omgeving van de Prinses Josephine Charlottestraat te vestigen en niet midden in het drukke stadscentrum. Op die manier kunnen mijn klanten hier rust ervaren.” (SM)

Info: www.3ke.be, 3ke@3ke.be.