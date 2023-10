Enige PostPunt in Moorsele dreigt eveneens te verdwijnen

Eind dit jaar gaat Guido Scherpereel van krantenwinkel Printings in de Overheulestraat met pensioen. Hopelijk wordt er een overnemer gevonden voor de enige krantenwinkel in Moorsele, anders verdwijnt ook het enige PostPunt in de gemeente. “Zowel sociaal, ecologisch als economisch zou het geen goede zaak zijn als de Moorselenaars zich steeds naar een PostPunt in een andere gemeente moeten verplaatsen”, aldus Luc Defraye (CD&V) tijdens de gemeenteraad.

“In een PostPunt kan men enveloppes en postzegels kopen, maar ook aangetekende zendingen versturen, pakketjes ontvangen, nummerplaten laten schrappen en meer. In het PostPunt in Moorsele arriveren en vertrekken er dagelijks een tiental aangetekende brieven. Er komen gemiddeld 50 pakjes aan en er gaan er evenveel weg, per dag. Is er al overlegd met Bpost over oplossingen? Gaat het bestuur zelf initiatief nemen om het PostPunt te behouden, eventueel met een automaat?”

“We hebben hierover contact gehad met Bpost”, zegt schepen Kevin Defieuw (CD&V). “Ze garanderen ons dat ze op zoek gaan naar een ander PostPunt in Moorsele. Er zijn zeker mogelijkheden, want dat kan bijvoorbeeld ook een café of supermarkt zijn. We gaan ervan uit dat Bpost zijn werk zal doen. De cijfers tonen aan dat er de afgelopen tien jaar geen daling is van het aantal PostPunten in ons land, integendeel. Men wil ze stelselmatig verder uitbouwen.”

Luc Defraye refereerde ook naar de geldautomaat in Moorsele. “Nadat er een oplossing kwam voor het verdwijnen van de laatste bankautomaat in Moorsele, stelt zich nu opnieuw een probleem van minder dienstverlening.” De gemeente Wevelgem investeerder eerder zelf in de plaatsing van een geldautomaat om dat op te lossen. “Burgernabije dienstverlening vinden we bijzonder belangrijk”, reageert de bevoegde schepen. “Maar dat wil niet zeggen dat we alles willen, kunnen en moeten doen. In deze is dat in elk geval niet aan de orde.” (EDB)