EnBois.be maakt duurzame houten cadeaus op maat

Emmanuel Depypere (60), die zich al jaren verdiept in renovatieprojecten en interieurinrichting, en zoon Jonas (30) hebben de handen in elkaar geslagen. Het resultaat heet EnBois.be decorations: duurzame sier- en gebruiksvoorwerpen in hout.

“Toen mijn vrouw zwanger was van ons dochtertje, gingen we gericht op zoek naar een cadeau dat we konden geven aan de meter en peter van ons kindje”, vertelt Jonas, die elektriciteit en domotica studeerde aan het VTI in Kortrijk. “We zochten heel wat websites af, maar kwamen altijd van een kale reis thuis. Dat zette mij aan het denken. Ik wist mijn vader te overtuigen om een CNC-machine aan te kopen waarmee we onder meer geometrische vormen konden maken. Na wat experimenteren, konden we aan de slag voor het echte werk. Ik ontwierp tapasplanken en geometrische vormen van dieren, meteen de eerste producten in onze webwinkel.”

Ook jouw ideeën

“Ondertussen is het aanbod sterk uitgebreid: op maat gemaakte namen en teksten, lichtbakken en veel meer. Daarnaast kunnen ook de klanten zelf ideeën aanreiken, die wij dan uitvoeren. Wij maken duurzame cadeaus uitgefreesd in hout. Zo kun je een nuttig geschenk geven met gebruikswaarde, waaraan de ontvanger elke dag opnieuw plezier beleeft, in plaats van een cadeautje dat snel verloren geraakt in een hoekje of een kast.” (BRU)

www.enbois.be