Empire Carpets mag nieuwe fabriek bouwen op… landbouwgrond

Stad Harelbeke besliste dat het bedrijf Empire Carpets International in de Brugsestraat in Hulste een nieuwe fabriek mag bouwen. Pittig detail: de nieuwbouw komt op landbouwgrond. Dat kan door een planologische ruil uit te voeren. Door deze plannen riskeren enkel tientallen inwoners van de Brugsetsraat, de Absultstraat en de Hazebeekstraat in de toekomst hun landelijk uitzicht kwijtspelen.

Empire Carpets heeft een 50-tal mensen in dienst en produceert vloermatten. De zaakvoerder wil met de nieuwbouw extra ruimte creëren om meer te kunnen stockeren als er schaarste aan grondstoffen intreedt. Bouwen op de aanpalende grond mag zo maar niet want het is landbouwgrond. Pieterjan Degandt, de zaakvoerder van Empire Carpets, benaderde het stadsbestuur met de vraag om te mogen uitbreiden.

”Planologisch kan dit niet omdat we als stadsbestuur de landbouwgrond die er nog rest in onze stad willen behouden”, duidt schepen van Ruimtelijke Ordening David Vandekerckhove (Groen). “Voor ons is economie en tewerkstelling belangrijk. De enige oplossing die kan is een planologische ruil uit te voeren.”

Een planologische ruil gaat over het ene stuk grond inwisselen voor een ander. Een perceel landbouwgrond wordt industriegrond en omgekeerd. Tweede pittig detail: de huidige landbouwgrond ligt in Hulste, de industriegrond in Bavikhove. “Ons voorstel is om de site rond Empire Carptes om te ruilen naar industriezone en die van Plastiber in de Kervijnstraat Bavikhove om te ruilen naar landbouwgrond. Deze site wacht op een nieuwe invulling want industrie is er minder opportuun wegens slechte verkeerssituaties qua bereikbaarheid.”

RUP

Een 60-tal bewoners zou hun uitzicht kwijtraken. “Dat kan toch niet, we kozen speciaal hier iets te kopen voor het uitzicht”, luidt het bij velen. De site aan Empire Carpets zou 9.000 vierkante meter landbouwgrond innemen waarvan de helft daarvan bebouwd wordt. “Ik heb er begrip voor dat niet iedereen daar gelukkig mee is, maar er komt sowieso een grote groene buffer tussen het bedrijf en de bewoners. Zover is het echter nog niet want eerst moet er echter nog een RUP (een Ruimtelijk Uitvoeringsplan) opgemaakt worden. Zoiets duurt twee jaar.” Het stadsbestuur belooft de verder communicatie zorgvuldig te voeren.