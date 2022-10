Emma opent kapsalon Hair by Ems in Nieuwkerke

In de Seulestraat 82 opende Emma Degeyter haar kapsalon Hair by Ems. “Voor heel wat vrienden en vriendinnen ben ik gewoon Ems en niet Emma. De keuze voor een naam voor het kapsalon was dan ook vlug gemaakt.”

Emma (22) groeide op in Wevelgem en volgde de opleiding tot kapster in het Ieperse Immaculata. In Ieper leerde ze haar vriend Idris Zmimer kennen die in Mesen woonde. “En zo keken we samen uit naar een nieuwe stek en vonden we een huis in Nieuwkerke.” In haar kapsalon voor heren en dames wil Emma vooral een jong publiek aanspreken. “Er is dan ook een woonwijk bijgekomen aan de Basse Ville waar nogal wat jonge mensen wonen.” Voor hen heeft Emma alvast natuurlijke kleuringen in de aanbieding. “Er zijn tal van redenen waarom we onze natuurlijke haarkleur graag veranderen: je bent nog niet toe aan grijs haar of je wilt experimenteren met een nieuwe look. Met een nieuwe haarkleur kun je je zelfvertrouwen een boost geven of op een leuke manier met je identiteit spelen.”

Extensions

Ook extensions kunnen bij Emma geplaatst worden. Ze deed dat recent nog bij Tessa Denys, finaliste voor Miss Exclusive 2023. Het kapsalon van Emma is open van dinsdag tot en met zaterdag. Bepaalde dagen van de week, en ook afhankelijk van het seizoen, kiest Emma om later open te blijven of om vroeger te starten. (MDN)

Hair by Ems, Seulestraat 82 in Nieuwkerke – 0472 604916