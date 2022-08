Emma Nutrition uit Poperinge lanceert product tegen landbouwdroogte

De firma Emma Nutrition van Maurice Verschaeve brengt een nieuw product op de markt dat de landbouwers moet helpen om de dramatische droogte van hun velden te bestrijden. Het bestaat uit een soort korrels, die gedurende lange tijd het water opnemen en vasthouden. Het bedrijf Emma is alleenverdeler voor België.

“Het product, een soort hydrogel, heet Waterstock Basic, en het komt uit Polen. Sinds een viertal jaar zijn er allerlei Europese certificaten voor”, zegt zaakvoerder Maurice Verschaeve.

“Het werd mij voorgesteld door een Zwitserse zakenrelatie, waarmee ik al dertig jaar samenwerk voor de ontwikkeling van voedingsadditieven voor dieren. Ondertussen staat contractueel vast dat ik alleenverdeler ben voor ons land. Er bestaan wel al soortgelijke producten, maar die zijn gericht op bloemen en plantjes, en veel duurder. Waterstock is speciaal ontwikkeld voor landbouwgewassen, groenten en tuinbouw.”

“België is een welvarend land, waar doorgaans vrij veel neerslag valt. Maar de jongste jaren kampt Vlaanderen met een enorme waterschaarste. Wereldwijd zijn er slechts 22 landen met een hogere waterstressindex. Dit is een indicatie dat de behoefte aan water groter is dan de beschikbaarheid ervan. Oorzaken zijn de hoge bevolkingsdichtheid, de vele bedrijven en de intensieve landbouw”, vervolgt Maurice Verschaeve.

Volgens professor Marijke Huysmans van de VUB is, als een gevolg van de ruimtelijke wanorde, onze bodem minder in staat om water te absorberen. Het water infiltreert niet in de bodem, maar verdwijnt in de riool, en wordt zo afgevoerd naar zee. In het verleden lag de nadruk te veel op het voorkomen van overstromingen. Akkers werden gedraineerd, rivieren werden rechtgetrokken en de riolering moest zo snel mogelijk het water afvoeren. In tijden van droogte moet net het omgekeerde gebeuren: het water moet zo lang mogelijk vastgehouden worden in de bodem.

Innovatief en betaalbaar

Emma Nutrition Agro biedt een innovatief en betaalbaar polymeer (het zeer milieuvriendelijke kaliumpolyacrylaat, red.) aan, dat landbouwers in staat stelt om 500 gram water vast te houden per gram product. Door het inwerken van 105 kilogram korrels van het product per hectare wordt 50.000 liter water vastgehouden. De korrels geven het water progressief af aan de planten, en zo meerdere malen.

Verder heeft Waterstock aangetoond de bodemstructuur te verbeteren: nadat het product terug water afgeeft, creëert het lege ruimtes in de bodem. Die zorgen voor luchtige grond. Door het gebruik van Waterstock kan het gebruik van kunstmest met 30 procent gereduceerd worden en kan de oogstopbrengst vermeerderd worden met 20 procent. Dit werd aangetoond bij studies van Inagro met bloemkolen in 2021.

“Het product is volledig afgebroken na tien jaar, zonder daarbij bodemverzilting te geven. Dat is wel het geval met al bestaande producten die natrium gebruiken. Waterstock Basic kan tot 30 procent betere stikstofopname geven. In de toekomst worden bij Inagro nieuwe experimenten met knolselder uitgevoerd en het stikstofgehalte in de bodem zal worden opgevolgd”, besluit Maurice Verschaeve.