Emelgemse kapper Chris neemt Izegems ‘Wassalon Comfort’ over: “Zelfs les ‘nieuwkuis’ gevolgd”

Chris Dejonghe van Kapsalon Chris op de Dam in Emelgem nam ‘Wassalon Comfort’ op de hoek van de Brugstraat met de Wolvenstraat over van de familie Deryckere. “Ik heb nu drie wassalons die ik samen met mijn personeel run, maar zelf blijf ik in mijn kapsalon actief!”

Chris Dejonghe (57) werkt al sinds zijn 18 jaar als kapper op de Dam in Emelgem. “In het kapsalon dat ik overnam van mijn moeder José Grymonprez”, verduidelijkt Chris.

“In 1999 begon ik met een eerste wassalon in de Prinsessestraat in Emelgem waar plaats genoeg was om er ook nog een zonnebankcenter onder te brengen. In 2016 nam ik het wassalon in de Meensesteenweg op de Bosmolens over. En recent nam ik Wassalon Comfort over van Michel Deryckere, zijn vrouw Monique Vanassche en hun zoon Frederik.”

Perfecte locatie

“Voor mij een mooie opportuniteit omdat het in de eerste plaats een goede locatie is pal in het centrum en omdat het dichtbij mijn twee andere wassalons ligt. En ik denk dat ik mag zeggen dat de familie Deryckere de zaak die ze zolang runden met een goed gevoel overlieten.”

De oudere Izegemnaren zullen zich ongetwijfeld nog wel herinneren dat vroeger ‘café London’ op die locatie gevestigd was. Bakker Demey uit Roeselare kocht dat pand en wilde er een bakkerij opstarten. Maar om een of andere reden kreeg Demey niet de nodige vergunningen om daar een bakkerij op te starten.”

“In 1992 kochten Michiel Deryckere en zijn vrouw Monique Vanassche het pand en startten er met Wassalon Comfort. Michiel was vertegenwoordiger in dergelijke wasmachines voor wassalons en wist dus goed waar hij mee bezig was.”

Avondschool

“Ik ben destijds ook niet zomaar in de business gestapt”, vervolgt Chris. “Ik volgde eind de jaren negentig twee jaar avondschool ‘nieuwkuis’ en kreeg zelfs nog les van Michel. En ondertussen heb ik toch al heel wat ervaring opgedaan in het runnen van dergelijke wassalons.”

“Veiligheid bijvoorbeeld is heel belangrijk. In de wassalons op de Bosmolens en in de Prinsessestraat in Emelgem staan er camera’s. Via mijn gsm kan ik altijd zien wie er binnen- en buitengaat.”

“De klanten vinden het heel belangrijk dat ze op elk tijdstip van de dag hun was kunnen doen in een veilige omgeving. Ook in Wassalon Comfort komen er camera’s zodat ook daar de veiligheid gegarandeerd is.”

(IB)