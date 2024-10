Emany Lagae (25) verhuist kapsalon en schoonheidsinstituut Emany’s Beauté van Moorsele naar Beitem

Op zaterdag 2 november opent Emany Lagae haar kapsalon en schoonheidsinstituut in haar nieuwe pand in de Ieperseweg 81 in Beitem. Ze is intussen drie jaar zaakvoerster van Emany’s Beauté, maar zal vanaf november uitbreiden en verhuizen van Moorsele naar Beitem.

Emany Lagae is de trotse oprichtster van Emany’s Beauté, een unieke schoonheids- en kapperszaak sinds oktober 2021. Wat begon als een passie, is uitgegroeid tot een bloeiende onderneming, waar ze streeft naar schoonheid en stijl.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Als gediplomeerde schoonheidsspecialiste en haarstyliste is ze trots om zichzelf te presenteren als hair & skin expert. Zaterdag verhuist ze naar Beitem. “Er komen ook heel wat nieuwe behandelingen bij, zoals kleuringen en balayages, Japanse headspa, maar ook voor een stukje mode kunnen mensen bij mij terecht”, vertelt Emany (25).

“Het was altijd al het plan om in de toekomst ook kleding toe te voegen aan onze diensten, zodat je jouw schoonheid van top tot teen kunt benadrukken. De kledij die wordt aangeboden, zal voornamelijk de online toer opgaan.”

Emany is bovendien huidspecialiste, waardoor ze ook zelf opleidingen laserontharing geeft, een moderne en effectieve oplossing om ongewenst haar te verwijderen. En ze werkt samen met grote namen, zoals Juliette Armand, Moroccanoil en Marc Inbane.

Skincare

“Onder skincare verstaan we de verzorging en behandeling van de huid om deze gezond, gehydrateerd en in goede conditie te houden. Skincare omvat een breed scala aan behandelingen en producten die gericht zijn op het reinigen, hydrateren, beschermen en verbeteren van de huid.”

“Als zakenvrouw hecht ik veel belang aan persoonlijk contact met mijn klanten. Jouw tevredenheid en welzijn zijn mijn hoogste prioriteit. Bij Emany’s Beauté staan we klaar om je te verwelkomen en samen op zoek te gaan naar de beste versie van jezelf”, besluit Emany. (RV)