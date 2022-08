Els Lombaert schuimt al 25 jaar (avond)markten af

Een vakantie aan onze kust is niet compleet zonder een bezoekje aan een avondmarkt op de zeedijk. Na twee veel te stille coronajaren is het fenomeen weer helemaal uit haar winterslaap ontwaakt. De Izegemse Els Lombaert is er al 25 jaar een vaste waarde.

Je kent het beeld wel: een oceaan van kraampjes op de zeedijk die de meest uiteenlopende spullen verkopen. Badhanddoeken liggen er broederlijk naast smartphonecovertjes, met enkele hamburger- en pannenkoekenstandjes om de door de koopwoede opgewekte honger te stillen. Twee jaar lang hield corona de sector in een verstikkende wurggreep, maar deze zomer vonden de vele nieuwsgierige koopjesjagers de weg erg vlot terug naar dit typisch Vlaams fenomeen.

Wat wél steeds schaarser wordt, zijn de zogenaamde standwerkers of demonstranten: marktkramers die met veel zwier en zwaai hun waren aan de man en vrouw proberen te brengen. Tot die categorie behoort ook Els Lombaert (59) uit Izegem. Al 25 jaar lang schuimt ze met haar producten de markten af, ‘s zomers tekent ze elke week ook op twee avondmarkten present. “Ik wissel Middelkerke, Blankenberge, Westende en Mariakerke met elkaar af”, vertelt ze met pretoogjes. “Veruit de tofste rendez-vous van de hele week. Ik zou het écht niet kunnen missen.”

Dit jaar zeult de joviale dame keer op keer een bestelwagenlading aan haarclips mee, maar haar marchandise wijzigt jaar na jaar. “Ik heb al van alles verkocht”, blikt ze terug. “Krultangen, een bakoventje, een Nicer Dicer (bekende groentesnijder, red.)… Maar je kan de mensen niet elk jaar hetzelfde voorstellen, hé. Dan zorg je er zelf voor dat je markt opdroogt. Plus: die verandering houdt me ook scherp.”

Dat ze een kwarteeuw de (avond)markten zou afschuimen, had Els zelf nooit durven dromen. “Ik ben eigenlijk chef-kok van opleiding. Ik heb eerst een hele poos in de horeca gewerkt, maar wilde op eigen benen staan. Alleen: een eigen zaak met personeel zag ik niet zitten. Zo ben ik bij de markten beland: ik werk alleen en ben mijn eigen baas. Wat kan ik nog meer wensen?”

Ik werk alleen en ben mijn eigen baas. Wat kan ik nog meer wensen?

Showtje opvoeren

Els omschrijft haar job als haar grote passie. “Ik doe het verschrikkelijk graag”, geniet ze. “Zeker tijdens de zomermaanden. Mooi weer, een massa volk die je standje passeert… Dan ben ik in mijn element en ga ik er helemaal voor. Ik beschouw een avondmarkt als één brok entertainment. Mensen willen zich amuseren, aan ons om daarvoor te zorgen Ik voer graag een showtje op, je moet ervoor zorgen dat je de aandacht kan vasthouden. Elke markt is voor mij een klein optreden. Eentje met veel humor. En als ik mijn publiek meekrijg, ben ik tevreden. Want dat betekent ook dat ik zal verkopen.”

De basis van alles blijft echter het product. “Dat moet van topkwaliteit zijn”, benadrukt Els. “Ik zal nooit iets verkopen waar ik zelf niet achter sta. Klanten die terugkeren en me zeggen dat ze veel geniet hebben van wat ik verkoop, mooiere reclame bestaat er niet.”

Peper en zout

De avondmarkten zelf hebben een speciaal plekje in Els’ hart veroverd. “Je weet vooraf al dat er een pak volk zal zijn, zeker bij het stralende zomerweer van de voorbije weken. De mensen zijn ook opgewekter, ze hebben altijd een glimlach. Hier hebben ze ook tijd, hé. Ze zijn met vakantie of speciaal naar de kust afgezakt om een avondmarkt af te schuimen. En: de zilte geur van de zee zit constant in mijn neus. Heerlijk. Ik kom trouwens nooit naar zee”, bekent ze. “Alleen voor de avondmarkten maak ik een uitzondering.”

De stillere wintermaanden overbrugt Els met haar eigen vastgoedkantoor, Immo Lombaert. “Ook leuk, maar niets weegt op tegen de avondmarkten. Het is het peper en zout van mijn leven.”

“Al is het tegelijk een harde stiel. Je moet constant je materiaal in- en uitladen, altijd opnieuw van nul beginnen. We zijn een soort reizend circus. Om 22 uur, wanneer de avondmarkt op zijn laatste benen loopt, zit mijn werk er verre van op. Ik kom pas rond 23 uur thuis, maar dan moet ik nog alles in gereedheid brengen voor de volgende dag. Mijn wekker loopt standaard om 5.30 uur af, want ‘s ochtends volgt al een nieuwe marktdag.”

“Lange dagen, maar ik krijg er een pak energie van. Tijdens de coronacrisis besefte ik plots hoe hard ik van dit wereldje houd. Je mist pas iets als het er niet meer is, hé. Al kon ik toen wel aan de slag blijven. Ik verkocht mond- en neusmaskers, maar die kon ik niet in mijn geheel eigen stijl aanprijzen. Je kan daar geen spel rond verkopen. Nu kan ik mijn haarclips weer demonstreren op mijn drie pashoofden die ik bij heb, of nog beter: met behulp van een mooie haardos van een schattig kindje. Fantastisch, daar leef ik helemaal van op.” (PVH)