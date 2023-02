Els Lapere houdt van een beetje zekerheid in haar leven: “Ik vrees dat ik een atypische mama ben”

Els Lapere komt uit een commerçantenfamilie, maar zelf heeft de 36-jarige Roeselaarse nooit de stap gezet naar een eigen zaak. Haar partner Frederick Vansteenkiste doet dat wel met Marker, het bedrijf dat hij samen met vennoot Frederick Cornette uitbouwt.

Hoe heb je je partner Frederick leren kennen?

Els Lapere: “Ik kende hem al van in het uitgaansleven. Ik kwam vaak in Den Arend en Frederick bestelde daar toen. En eerlijk, ik moest niets van hem weten en hij eigenlijk ook niets van mij. Als dat de enige man is op de wereld, dan nog zou ik hem niet moeten hebben, dacht ik. En hij dacht dat heel zeker van mij ook (lacht).”

Maar op een dag werden jullie collega’s?

“Ongelooflijk maar waar. Ik had stage gedaan bij Accent van Philip Cracco en ik mocht daarna beginnen op de marketingafdeling. Ik moest er onder meer feesten organiseren en zorgen dat die perfect liepen. Maar ik wilde veel liever bij de sales komen. Ik zag hoe die mensen in de watten werden gelegd en bonussen en geschenken kregen als ze hun targets haalden.”

“Ik was dan ook dolgelukkig toen ik consultant mocht worden voor de afdeling Arbeiders Bouw in Roeselare. Later groeide ik door naar kantoorverantwoordelijke Arbeiders Bouw Roeselare en mijn collega in Brugge was Frederick. Kwamen we elkaar opnieuw tegen! Ik weet nog hoe ik aan mijn collega Valerie vroeg hoe ze erin slaagde om met die gast overeen te komen.”

Maar kijk, het veranderde tussen jullie en er kwam een klik?

“Inderdaad, we leerden elkaar via de job beter kennen, er waren ook altijd veel bedrijfsfeestjes bij Accent en het begon te klikken. We beseften allebei dat we het eigenlijk goed met elkaar konden vinden en ik vond Frederick opeens niet meer zo’n haantje en hij vond mij opeens niet langer een vrouw met kapsones.”

Je voelde je als een vis in het water tussen de arbeiders van de bouw?

“Ja, dat was volledig mijn ding. Ik zorgde ontzettend goed voor ‘mijn gasten’. Dat waren niet altijd de meest fijnbesnaarde mensen, maar ze hadden meestal een gouden hart en hadden gewoon een beetje begeleiding nodig.”

“Een topmoment is thuis voor de haard genieten van een glas wijn”

Op een bepaald ogenblik begonnen jij en Frederik over kinderen te praten?

“Ik was 28 en mijn vriendinnen begonnen over kinderen te praten en over het feit dat het toch vaak een tijd duurde om in verwachting te geraken. Ik besloot dan maar te stoppen met de pil en de natuur zijn gang te laten gaan. Lang hebben we niet moeten wachten, het was direct prijs (lacht). Na Renée (7) kwamen ook Julien (5) en Michelle (2) ons gezin vervolledigen.”

Als moeder was het voor jou een beetje verschieten?

“Amai en nog geen klein beetje. Renée zette heel ons leven overhoop en ik bedoel dat niet op een negatieve manier. Maar opeens werd Renée het absolute middelpunt van onze hele wereld. Gelukkig heb ik een gouden vader, moeder én schoonmoeder. Zonder hen zou het echt niet gaan. Ik vrees soms dat ik een atypische moeder ben. Zelfs wanneer op een pakje cupcakes staat ‘kan niet mislukken’, slaag ik er toch in om ze naar de verdoemenis te helpen.”

Wanneer jullie eerste kind werd geboren, hadden jullie Accent al verlaten?

“Ja, Frederick was toen verkoper in het West-Vlaams Tegelhuis en ik was gestart op de verkoopafdeling van G&V tankkaarten. We hadden ook een huis gekocht en het was tijd om ons te settelen. Trouwens, onze tijd was gekomen bij Accent. Niettegenstaande we beiden nog jong waren, werden we toch te oud voor de work hard, play hard-wereld.”

En plots besloot Frederick om mee in een zelfstandige zaak te stappen?

“Ja, hij leerde Frederick Cornette van Quickletter kennen en hij kocht zich in zodat ze allebei vennoten werden. Dat was in 2017. Ik was daar ongelooflijk bang van. Voor ons was dat zo’n enorm risico! Wij waren helemaal niet kapitaalkrachtig en Frederick heeft daar letterlijk al zijn spaargeld in gestopt.”

“Gelukkig was er ook nog een bank die in hem geloofde. Nachten heb ik wakker gelegen van het risico dat we toen namen. Maar kijk, we zijn zes jaar verder en Quickletter heeft New Neon overgenomen en we schrijven nu het verhaal van Marker. Marker zal tegen de vakantie trouwens verhuizen naar een nieuw bedrijfsgebouw op het Beverse industrieterrein.”

Hebben jullie veel tijd voor elkaar?

“Bah neen, niet echt. Maar ik ga wel mee met Frederick als ik kan. Dat is ook een beetje quality time. Maar als we eens een zaterdagavond thuis zijn met de kinderen en Frederick steekt de haard aan en we genieten van een lekker glas wijn: dat zijn topmomenten.”

Reizen jullie veel?

“Niet echt. We zijn geen grote reizigers. Bovendien kost reizen veel geld en we moeten ‘bendig’ zijn, zegt Frederick altijd (giert het uit). Neen, even ernstig nu, we zullen in de toekomst zeker naar New York reizen.”