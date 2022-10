Els Grymonprez verruilt TVH Parts voor zorgbedrijf: “Toevallig in contact gekomen met Motena”

Els Grymonprez was directeur HR bij TVH Parts waar ze een team van 35 mensen aanstuurde. Op een dag kwam ze zeer toevallig in contact met Motena en zag ze een vacature op de HR-afdeling van het zorgbedrijf. Nu is Els er de nieuwe HR-directeur.

Els Grymonprez: “Dat klopt want ik heb na mijn studies twee jaar op de personeelsadministratie gewerkt van Bekaert Engineering en daarna 23 jaar bij Vitalo Meulebeke als HR-manager. De laatste vijf jaar was ik HR-director Belgium and corporate services bij TVH Parts. En sinds 11 september ben ik HR-directeur bij Motena in Roeselare.”

Een groot verschil met TVH Parts?

“Bij TVH Parts stuurde ik een team van 35 mensen aan voor 2.000 medewerkers. Ik mocht er helpen meeschrijven aan een verhaal van groei en overnames maar altijd met de hoofdgedachte dat mensen belangrijk zijn. Daarin verschilt TVH Parts bijna niets met Motena die eveneens deze kernwaarden voorop plaatst in hun visie.”

Met dit verschil dat er nu 900 medewerkers zijn in plaats van 2.000?

“Oh, maar dat zorgt niet voor minder werk op de plank hoor! We werken nu met een HR-team van 16 personen in plaats van 35. We bekommeren ons inderdaad om minder medewerkers maar ons HR-team is ook maar half zo groot.”

Zoals je al aangaf: er zijn heel veel zaken gelijklopend?

“Absoluut want TVH Parts en Motena zijn twee bedrijven die ongelooflijk hard inzetten op hun menselijk kapitaal. Het zijn twee grote West-Vlaamse spelers met een hart voor hun medewerkers. De sector waarin ze opereren, mag dan wel verschillend zijn, de beide visies op Human Resources zijn gelijklopend.”

Hoe heb je Motena leren kennen?

“Dat is eigenlijk een vreemde samenloop van omstandigheden. Ik leerde Motena kennen toen mijn mama een poosje in het woonzorgcentrum in Rumbeke verbleef. Ik was enorm onder de indruk van de werkethiek, van het goede humeur en de meelevendheid van de medewerkers. Hoe die mensen hun ‘klanten’ iedere dag benaderen! Met een positieve drive en steeds met de glimlach.”

“Toen ik daar in Rumbeke het centrummagazine inkeek, zag ik plots een vacacture voor de HR-afdeling van Motena. Het leek voorbestemd (lacht). Ik doorliep de selectieprocedure en op 11 september ben ik gestart als HR-directeur bij Motena.”

Wat heeft Motena meer te bieden dan TVH Parts: grotere wagen, hoger loon, mooier kantoor, …?

“Niets van dat alles (lacht). En voor alle duidelijkheid: ik deed mijn job bij TVH Parts ook heel graag. Maar ik wilde toch ooit eens in de zachte sector aan de slag en nu kan dat in een zorgbedrijf dat de economische wetmatigheden koppelt aan het zorgzame voor hun klanten en medewerkers.”

Jij hebt een grote voorliefde voor Italië?

“Dat mag je wel zeggen. Mijn man en ik zijn daar al een aantal keer op vakantie geweest en ik kijk altijd uit naar onze volgende Italiaanse ontdekkingen. Ik hou enorm veel van cultuur, van goede wijn en lekker eten én van een zacht klimaat. Dat vind je natuurlijk allemaal in Italië. Bovendien is het een ideale bestemming om volledig te ontspannen, compleet te ‘deconnecteren’ van de buitenwereld en te genieten van een goed boek.”

Een boek over Italië uiteraard?

“Neen, dat hoeft niet. Ik ben een grote fan van Scandinavische romans en ik kijk ook graag naar de Scandinavische series op Canvas. Voor de rest kan ik evengoed genieten van vakliteratuur of van publicaties rond actualiteit.”

Wordt Italië ooit een eindbestemming voor Els?

“Neen, dat zeker niet. Ik zou mijn West-Vlaamse roots te veel missen. En ook het feit dat ik dan niet meer kan uitkijken naar een Italiaanse vakantie zoals nu, zou een serieuze spelbreker zijn.”

Ben je ondertussen al vertrouwd met Roeselare?

“Oh, maar ik ken Roeselare al een tijdje, ik kwam en kom hier vaak shoppen. Wel herontdek ik de stad beetje bij beetje. Zo reed ik onlangs in een fietsstraat parallel aan een shoppingstraat (Kattenstraat, red.) en ik zag een mooi parkje dat tot een wateroppervlakte liep. Dat moet aangenaam zijn om eens rond te wandelen en dat is precies wat er de komende dagen eens op het programma zal staan.”

Je hebt ook een bedrijfswagen?

“Ja, en het is een elektrische! Bij Motena gaan we voor duurzaamheid.”

Hij zal ook altijd mooi gepoetst zijn?

“Ik voel je al komen (lacht hartelijk). Mijn man heeft inderdaad een bedrijf dat zich specialiseert in dieptereinigingen van wagens. Deze ‘mobile car cleaning’ is een resultaat van hoe hij van een hobby zijn beroep heeft kunnen maken. Op vraag van de klant, zowel particulier of garage, gaat hij ter plaatse om een wagen er blinkend schoon te laten uitzien.” (Peter De Soete)