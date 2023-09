Ellipsis Mode heeft nu ook een fysieke winkel: “Voor iedereen iets”

Ellipsis Mode, bekend van de home party’s, modeshows en online winkel, opent op zaterdag 30 september de deuren van een fysieke winkel. De gloednieuwe dameskledingzaak is gevestigd in de Esplanadestraat 12.

“Eigenlijk zochten we een opslagruimte om onze kledij te stockeren”, zeggen Joany Faes (44) en Roan Schelstraete (48) van Ellipsis Mode. “Maar toen we op dit pand in de Esplanadestraat stootten, merkten we dat het uitermate geschikt was als winkel. De opening vindt plaats op zaterdag 30 september van 10 tot 18 uur. Klanten krijgen een welkomstglaasje en 20 procent openingskorting aangeboden.”

“We verkopen kwalitatieve maar betaalbare dameskledij. We volgen de nieuwe trends en hebben een ruime collectie, van maatje 36 tot 54. Door te combineren met accessoires zoals juwelen, schoenen, een handtas of een sjaal kan je hier met een complete outfit buitenstappen. In ons outlethoekje kan je al vanaf 5 euro iets leuks vinden. Met de komst van de winkel hebben we ook jeugdig ingekocht, zodat ook moeders met hun dochters hier terecht kunnen. Van jongeren tot senioren: voor iedereen is er wel iets te vinden.”

Privé shoppen

De dameskledingzaak zal open zijn op dinsdag en donderdag van 14 tot 18 uur en op zaterdag van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur. Op andere dagen is een bezoek op afspraak mogelijk.

Ellipsis Mode geniet al langer bekendheid als online winkel en als organisator van modeshows en home party’s. “Voortaan is het mogelijk om ook in de winkel zelf een home party te organiseren in plaats van bij de gastvrouw thuis. Samen met familie en vriendinnen kan je dan een gezellig avondje privé shoppen. We voorzien hapjes en drankjes en als gastvrouw ontvang je een percentage op de verkoop.”

“Met onze modeshows zijn we vaak aanwezig op evenementen. Zo is er op 5 oktober een Ladies Night in zaal Cortina in Wevelgem. We kunnen rekenen op de hulp van onze zoon Noran en onze consulentes Melissa Cardon en Angelique Gadeyne”, besluiten Joany en Roan.