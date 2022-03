Ellen Vandamme opent na webshop fysieke winkel van ‘The Soul Store’

Daar waar tot voor kort modezaak Saint Colette gevestigd was, heeft Ellen Vandamme de deur geopend van The Soul Store. “De natuurlijke producten die ik voor The Soul Store selecteer, zitten bomvol krachtige ingrediënten die de huid beter maken en een gezonde gloed geven.”

Ellen Vandamme uit Varsenare heeft afgelopen weekend de deuren geopend van The Soul Store. Het pand is gelegen in de Kapellestraat in Oostkamp. The Soul Store bestond al ruim twee jaar als webshop en door nu ook een fysieke shop te openen, schrijft Ellen een nieuw hoofdstuk in haar Soul Story.

“Het was eigenlijk niet mijn bedoeling om een fysieke winkel op te starten. Meer zelfs, afgelopen zomer besloot ik om wat gas terug te nemen op mijn werk om wat meer tijd te hebben voor mijn gezin en mijn webshop. Maar toen Alicia van Saint Colette me vertelde dat ze haar modezaak zou verhuizen en dit pand dus vrijkwam, kon ze me al vrij snel overtuigen om zelf de stap te zetten naar een eigen fysieke winkel. Als klant van Saint Colette was ik al verliefd geworden op dit pand”, zegt Ellen.

In The Soul Store biedt Ellen een ruim aanbod aan van natuurlijke verzorgingsproducten, minerale make-up, duurzame lifestyle-artikelen, maar ook handgemaakte keramiek.

“Het aanbod in de fysieke winkel is groter dan dat online. Bovendien organiseer ik in de winkel ook workshops. We starten op 21 april met een workshop van het Belgische Likami, en op 28 april geeft Marion van Marion Maakt een workshop. Inschrijven kan via de website. Ook andere ondernemers die geen ruimte hebben voor workshops, kunnen gebruik maken van The Soul Store.”

Gezonde gloed

De microbe voor natuurlijke verzorgingsproducten kreeg Ellen enkele jaren geleden te pakken. “Ik las een artikel over schadelijke stoffen in lippenbalsem. Die avond gooide ik alle lippenbalsems die ik toen gebruikte meteen weg. En daar bleef het niet bij. Ik begon meer en meer te lezen over de ingrediënten van cosmetica. Beetje bij beetje transformeerde mijn dagelijkse skincare-routine – en die van mijn man en kinderen – naar een verzorgingsritueel op natuurlijke, vaak biologische basis.”

Ik geloof dat natuurlijke producten beter werken dan synthetische

“Ik geloof dat natuurlijke producten even goed en zelfs beter werken dan de synthetische. De natuurlijke producten die ik voor The Soul Store selecteer, zitten bomvol krachtige ingrediënten die de huid beter maken en een gezonde gloed geven. En heb ik nog eens een puistje of een droge zone, dan behandel ik mijn huid met een product dat clean, transparant en natuurlijk is. Voelt duizend keer beter voor mijn huid, voor mijn lichaam, voor mijn soul.”

The Soul Store is open op donderdag, vrijdag en zaterdag van 10 tot 17 uur, en op maandag van 10 tot 13 uur. De webshop is open 24/7. Meer info: www.thesoulstore.be

