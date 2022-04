Elke Vanryckeghem start relaxatiepraktijk in Veldegem

Bij haar thuis in de Bremstraat in Veldegem is Elke Vanryckeghem een relaxatiepraktijk gestart. Ze geeft er relaxerende massages en ontspanningstechnieken. “Ik wil dat de klanten rustig en opgelucht naar buiten gaan na hun relaxatiemassage”, aldus Elke.

Elke Vanryckeghem (36) woont met haar man Jan Deklerck en hun kinderen Tijs en Fien in de Bremstraat in Veldegem. Het is daar bij haar thuis dat Elke haar relaxatiepraktijk is gestart.

“Ik werk als sociaal assistent bij Helan en ik blijf die job ook doen. Mijn relaxatiepraktijk is een uit de hand gelopen hobby die ik ben gestart in bijberoep. Het is voor mij de ideale afwisseling. In de relaxatiepraktijk kan ik met mijn handen werken én ik zie meteen resultaat als iemand stressvrij en helemaal relaxed naar buiten gaat na een massage.”

“In mijn job, waarbij ik vaak met overheidsmaterie bezig ben, duurt het wat langer vooraleer ik resultaat zie van mijn werk”, begint Elke.

Uit de hand gelopen hobby

Die uit de hand gelopen hobby vond zijn oorsprong tijdens de coronacrisis. “Op mijn werk ben ik vertrouwenspersoon. Ik heb in interesse in alles wat te maken heeft met stress en burn-outs. Ik heb in dat kader ook een eenjarige opleiding tot gezondheidscoach gevolgd bij Syntra.”

“Van het één is het ander gekomen en in de coronacrisis heb ik samen met mijn knuffelbuddy Fatiha Attaeb een massagecursus gevolgd. Ideaal om die cursus samen te volgen, want zo konden we oefenen op elkaar. Ik merkte dat ik zelf heel rustig werd van een relaxatiemassage.”

Ondertussen volgt Elke ook een cursus sportmassage. In haar relaxatiepraktijk richt ze zich vooral tot mama’s en vrouwen die nood hebben aan wat me-time.

“Ik wil hen fysiek tot rust brengen en focus me op de stresspunten, zoals de rug en de schouders. Ik laat iedereen in alle rust genieten, maar geef ook graag wat tips om te ontspannen aan wie dat wenst. De bedoeling is dat de klanten rustig en opgelucht naar buiten gaan na hun relaxatiemassage.”

Een relaxatiemassage boeken bij Elke kan op woensdagnamiddag, zaterdagnamiddag en ’s avonds. Neem een kijkje op haar Facebookpagina of stuur Elke een mailtje via relaxatie.elke@hotmail.com voor meer info.

(BC)

www.facebook.com/relaxatiepraktijkelke