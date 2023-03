Elke en Ellen openen tweede vestiging kinepraktijk De Maalderij in Roeselare

Elke Dewulf en Ellen Goddeeris van kinepraktrijk De Maalderij langs de Oude Heirweg in Roeselare, op de grens met Beitem, openden maandag de deuren van een tweede vestiging van de praktijk. De voorbije periode bouwden ze een voormalige huisartsenpraktijk langs de Meensesteenweg om tot een nieuwe moderne kinepraktijk.

In 2018 startten vriendinnen Elke Dewulf en Ellen Goddeeris (beiden 30) kinesitherapiepraktijk De Maalderij op langs de Oude Heirweg. Elke en Ellen kennen elkaar al van tijdens hun jeugdjaren. De vriendinnen studeerden samen af en besloten samen een eigen praktijk op te starten in een gerenoveerde maalderij waar Elke ook woont.

Meer ruimte

“De voorbije jaren waren we ook al werkzaam in Roeselare en konden we aan de slag bij kine Lucy Arteel. Nu zetten we een volgende stap en starten we in een nieuwe locatie.” Een voormalige huisartsenpraktijk langs de Meensesteenweg werd de voorbije periode omgebouwd tot een moderne kinepraktijk. “Vlak tegen het centrum van Roeselare. Hier kunnen we de dienstverlening naar onze patiënten nog vergroten. We beschikken er over meer toestellen en extra oefenruimte.” Elke, Ellen en collega Jana Vermeersch zullen zowel in Moorslede als in Roeselare te zien zijn.