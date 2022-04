Elke dag vers brood, gebak of ontbijt in Brood & Banket TC

De liefde deed Tony Van Durme (42) verhuizen van het Oost-Vlaamse Hansbeke naar Koksijde. Hij koos ook resoluut voor een carrièreswitch als zelfstandig ondernemer en opende de deuren van Brood & Banket TC aan de rotonde in Koksijde-Bad.

Tony leerde enkele jaren geleden zijn vriendin kennen in Koksijde, maar uiteindelijk werd het gependel hem te veel. Hij zei zijn vaste job in een bakkerij in Oost-Vlaanderen op en verhuisde naar de kust. “Die stap overhaalde me om nog een tweede uitdaging aan te gaan en als zelfstandige ondernemer te starten”, vertelt Tony.

“Daar heb ik goed over nagedacht. Ik dacht aan een tearoom, maar hield rekening met de mogelijke impact van corona op een zaak. Omdat ik jaren heb gewerkt als bakker en patissier, lag de oplossing voor de hand. Ik koos voor een concept waarbij ik vers brood, patisserie en viennoiserie verkoop, maar waar mensen ook een kopje koffie of frisdrank kunnen drinken, waar ze kunnen ontbijten of dagverse soep kunnen krijgen. Zo zou ik, als er zich ooit weer een horecalockdown zou aankondigen, toch altijd brood kunnen blijven verkopen.”

“Elke dag wordt versgebakken brood geleverd tussen 5 en 6 uur. Naast de courante broodsoorten is er ook speciaal brood, suikervrij brood, droog gebak, taarten en klanten kunnen ook vooraf iets speciaals bestellen. Elke dag maak ik verse soep. Die kan je ter plekke eten of meenemen, net als de koffie en frisdranken.”

Ontbijtformules

’s Morgens verwen ik de klanten met twee ontbijtformules: een standaardontbijt voor 13 euro of een uitgebreide versie voor 20 euro, met versgeperst fruitsap, pistolets, boterkoeken, yoghurt, ambachtelijke granola, charcuterie…” Binnenkort installeert Tony een terras, waar hij de klanten dan ook een glaasje cava of een wijntje zal serveren. (MVO)

Brood en Banket TC – Zeelaan 168 – bestellingen via 0478 55 83 56 – elke dag van 07.00 tot 18.00 uur / zondag van 7 tot 14 uur.