Elise runde het kapsalon van Francesco Vanderjeugd, maar start nu eigen zaak

Elise Havegheer startte op dinsdag 23 augustus met haar nieuw kap- en make-up salon in de Kaasterstraat 1 te Rumbeke in de nabijheid van het Sterrebos. Reden voor een aangename babbel met Elise.

“Ik volgde de richting haartooi aan het VISO te Roeselare”, vertelt Elise en een jaar specialisatie aan het PIHS (Provinciaal Instituut voor Haartooi en Schoonheidszorgen) in Gent. Ik startte mijn professionele carrière bij ‘De Ridder’ een internationaal gerenommeerd kapsalon met 14 medewerksters in de Smedenstraat te Brugge.

Daarna was ik drieënhalf jaar gerant in het kapsalon Ziezo van burgemeester Francesco Vanderjeugd in Staden. Ik woon al vier jaar in de Kaasterstraat, waar ik sinds januari van dit jaar in bijberoep aan de slag ben en sinds 23 augustus voltijds. ‘Maison’ verwijst naar een kapsalon in mijn eigen huis, rondom in het groen en voor de inrichting creëerden we zoveel als mogelijk een huiselijke, landelijke sfeer.

“Naast haartooi voor dames, heren en kinderen zorg ik ook voor de make up en op dinsdag ben ik open tot 21 uur”, besluit Elise. (AD)

Openingsuren: dinsdag van 13-21 uur – woensdag 13-18 uur – donderdag en vrijdag 9-18 uur – zaterdag 8 – 15 uur. Afspraak telefonisch: 0475 73 81 85 – Online: via salonkee maisonelise.