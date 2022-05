Elisabeta opent wellness- en beautysalon op Groentemarkt

Op de Groentemarkt kan je voortaan tot rust komen in het nieuwe schoonheidssalon met wellness ‘Body-Melody’. Elisabeta Rocaj (40) biedt er ook een melkbad met echte koemelk aan. “Cleopatra was van nature niet zo mooi en een melkbad hielp haar mooier worden”, klinkt het.

Elisabeta heeft Albanese en Griekse roots. Haar vader is afkomstig van Albanië en haar moeder is Griekse. Ze spendeerde haar jeugdjaren in Griekenland. “Ik heb eigenlijk altijd de droom gekoesterd om bij de politie te gaan, maar dan eerder om belangrijke mensen te beschermen”, zegt Elisabeta. “Ik heb een zwarte gordel taekwondo. Mijn vader wou echter niet dat ik mezelf in gevaar bracht, dus heb ik mijn droom niet nagejaagd.”

In 2003 was Elisabeta een van de kandidates van Miss World – ze werd verkozen tot meisje met het mooiste lichaam. Twee jaar voor haar deelname kwam ze in België wonen. Eerst in Brussel, later in Oostende.

“Ik schoolde mezelf om tot schoonheidsspecialiste”, zegt ze. “Toch baatte ik tot vorig jaar Rons Pub in de Langestraat uit. Die heb ik verkocht, want ik droomde van een wellness. Ik ben heel gefocust op naturelle schoonheid en dat is wat ik hier wil bieden, met natuurlijke producten. Ik heb met heel veel dokters contact gehad om te weten wat goed is voor het lichaam. Mensen vergeten maar al te vaak dat natuurproducten soms nog de beste methode zijn. Zoals dat melkbad, bijvoorbeeld. De befaamde Egyptische koningin Cleopatra dacht dat ze door het nemen van een melkbad eeuwig jong zou blijven. Maar ook keizerin Sissi en zelfs Mariah Carey doken regelmatig in een melkbad. Een melkbad is dan ook echt goed voor je huid. Ik raad het iedereen aan. Daarnaast kan je bij ons ook terecht voor manicure en pedicure.”