Eline Opsomer opent haar eigen Trimsalon Diely

Eline Opsomer (34) opende in januari haar eigen Trimsalon Diely. Daarmee treedt ze in de voetsporen van haar mama, die al jarenlang Trimsalon Baziel in Beveren runt. “Wij zijn echte dierenliefhebbers”, klinkt het.

Eline Opsomer (34) uit Roeselare is actief als thuisverpleegkundige in hoofdberoep, maar daarnaast heeft ze besloten om eindelijk haar kinderdroom te verwezenlijken en dus haar eigen trimsalon te openen. Eline is al haar hele leven een echte dierenliefhebber. “Vroeger wou ik altijd dierenarts worden”, vertelt ze. “Uiteindelijk is dat er nooit van gekomen, maar ik wou wel iets doen met mijn liefde voor dieren. Ik heb altijd honden als huisdieren gehad, vroeger als kind en ook nu word ik vergezeld door Diesel en Lily. Vandaar ook de naam ‘Trimsalon Diely’. Daarnaast hebben we ook nog een konijn, een dertigtal vissen en zelfs een slang.”

Opvang en pension

Eline kon al heel wat leren van haar mama, Brigitte Lannoye, die al jarenlang Trimsalon Baziel in Beveren uitbaat. Ze ging er vaak gaan helpen en kon er dan ook heel wat ervaring opdoen. Ook nu nog kan ze altijd met vragen bij haar mama terecht. Daarnaast volgde ze een theoretische opleiding bij Syntra West en een praktijkgerichte opleiding bij De Vachtdokter in Middelkerke.

Eline droomt ervan om binnenkort nog meer met dieren te werken door ook hondentraining en een hondenopvang en -pension aan te bieden. In ieder geval kan je al sinds januari terecht in haar zaak in de Iepersestraat 602 voor een volledige vachtverzorging voor alle rassen en voor zowel kleine als grote honden. “De hondjes krijgen allemaal een cadeautje voor ze weggaan”, verklapt Eline. “Een speelgoedje, een sjaaltje, een strikje of gezond snoepje voor hun tanden.”

Meer informatie: 0468/15 84 55 Facebook: Trimsalon Diely Instagram: trimsalon_diely