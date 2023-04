Elias Vanhaverbeke herstelt fietsen aan huis met Velomoakerie: “De fietsaanhangwagen is een eigen concept”

Heeft je fiets een onderhoud nodig, maar heb je weinig tijd om je fiets naar de fietshersteller te brengen? Dan heeft Elias Vanhaverbeke (27) de oplossing. Hij komt met zijn fiets en aanhangwagen naar je toe in Ieper, Zillebeke, Voormezele en Hollebeke.

Elias Vanhaverbeke woont in de Zwarteleenstraat in Zillebeke met zijn vriendin Mien Verstraete. Na een carrière op zee werkt hij sinds enkele jaren bij de jeugddienst in Ieper. In september 2022 begon hij avondonderwijs fietshersteller bij CVO Miras. “Dit is een driejarige opleiding, waarbij je in het eerste jaar al de helft van de uren volgt. Dit komt neer op vier uur les per week dit schooljaar”, vertelt Elias. “Via mijn ouders kreeg ik de liefde voor de fiets mee, het zit dus in de genen. Ook nu nog maak ik zoveel mogelijk verplaatsingen met mijn tweewieler. Enkel als het niet anders kan, neem ik de wagen. Het leek me fijn om zelf te kunnen sleutelen aan mijn fiets en ik ben nu eenmaal graag bezig. Daarom koos ik voor deze opleiding.”

Nieuw materiaal

Elias had al snel de handelingen onder de knie en hij begon na te denken over een bijberoep als fietshersteller. “Zo werd onlangs Velomoakerie geboren. Ik kom met mijn fiets en aanhangwagen naar de mensen toe in Ieper, Zillebeke, Voormezele en Hollebeke. Dit ligt perfect in de straal van waar ik woon en werk. De aanhangwagen is een eigen concept en bestaat uit een kar met daarop enkele bakken. In die bakken stockeer ik mijn materiaal. Al het materiaal kocht ik nieuw aan. Door zelf met de fiets naar de klant te gaan, wil ik het fietsen promoten. Momenteel bestaat mijn klantenbestand vooral uit vrienden en kennissen. Hopelijk komen er nog meer mensen in contact komen met Velomoakerie. Je kan me steeds contacteren en dan bekijken we samen wanneer ik kan langskomen.” (API)

Je kan Elias Vanhaverbeke contacteren via telefoon 0497 71 25 34 of via een bericht op de Instagram-pagina Velomoakerie.