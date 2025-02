Elektrozaak Vercruysse sluit na 65 jaar met totale uitverkoop: “Fysiek kan ik het niet meer aan door long covid”

Zaakvoerders Hans Vercruysse (59) en Evelyne Callens (52) sluiten na 65 jaar de deuren van Elektrozaak Vercruysse Exellent in de Tieltsestraat 19 in Hulste. Komend weekend van 8 en 9 februari is er een totale uitverkoop in de zaak. Het echtpaar stopt omdat de gezondheid van Hans het niet meer toelaat.

Zaakvoerder Hans Vercruysse kampt al enkele jaren met de gevolgen van long covid. Dat is een breed scala van nieuwe, terugkerende of voortdurende gezondheidsproblemen door het coronavirus. “Voor mij begint het fysiek zwaar te worden door vermoeidheid, verlies van energie en mijn spiermassa. Ik was zes weken erg ziek en kon enkele maanden niet werken. Het heffen van materiaal werd steeds moeilijker”, vertelt Hans, die in 2020 besmet raakte met het coronavirus.

De zaak wordt niet overgenomen door de kinderen. “Onze dochter woont in Australië en onze zoon is druk bezig met zijn doctoraat aan de Universiteit van Antwerpen”, zegt Evelyne.

“Stoppen is mentaal moeilijk: 65 jaar een winkel runnen is een mooie mijlpaal”, klinkt het. “We zijn met de zaak vergroeid.” De zaak bestaat al sinds de jaren zestig als kruidenierszaak, toen uitgebaat door de grootouders van Hans.

Kachels

In de jaren zestig specialiseerde de kruidenierswinkel zich in kachels, gasflessen, huishoudtoestellen, toebehoren, decoratie en meer, dit door toedoen van de ouders van Hans. In 1997 namen Hans en zijn vrouw Evelyne Callens de zaak over. Een jaar later in 1998, legden ze de focus volledig op kachels en elektronische huishoudapparaten

“Dat was toen kenmerkend voor de ‘moderne’ keukens”, lacht Hans. Een belangrijke stap was de aansluiting bij ElectronicPartner, een professionele aankoopgroepering. “We hadden de zaak grondig gerenoveerd in 2012 en in 2016 sloten we aan bij Exellent.” Dit is een platform en dienst, gespecialiseerd in alle mogelijke elektro en aanverwanten.

“Afscheid van iets nemen is altijd moeilijk, zeker na 65 jaar familiezaak Vercruysse”, aldus Evelyne en Hans. “Onze klanten kwamen uit de grote regio, niet enkel voor nieuwe aankopen, maar ook voor advies en soms een luisterend oor. Een winkel is soms een sociaal gegeven.”

Eindigen in schoonheid

Evelyne kijkt uit naar haar nieuwe toekomst. Ze is sinds het begin van deze legislatuur verkozen als raadslid bij N-VA. “Ik ga een parttimejob zoeken en me toeleggen op de politiek”, zegt ze. “De winkel was ons leven, met dank aan onze klanten. We willen eindigen in schoonheid en organiseren op 8 en 9 februari een grote uitverkoop.” Wie droogkasten, mixers, koffieapparaten, ovens, waterkokers, frigo’s, diepvriezers, stofzuigers en grills op de kop wil tikken, is er aan het juiste adres. “Via de facebookpagina van onze winkel en het mailadres winkel blijven wij ook achteraf voor onze klanten een aanspreekpunt.”