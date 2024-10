Elektrospecialisten Verfaillie Bauwens (Oostkamp en Knokke) en Vervaecke-Nollet (Izegem) slaan de handen in elkaar

De Oostkampse elektrospeciaalzaak Verfaillie Bauwens, die eveneens een vestiging heeft in Knokke, bundelt de krachten met Vervaecke-Nollet Selexion uit Izegem.

In de krachtenbundeling zien Verfaillie Bauwens en Vervaecke-Nollet kansen om elkaar te versterken. “De analogieën tussen de twee ondernemingen zijn echt heel sterk”, zegt Danny Vervaecke van Vervaecke-Nollet. “We zijn beide familiebedrijven, elk met meer dan duizend vierkante meter unieke winkelbeleving en een ruim aanbod van toestellen en merken. Bovendien streven we een op-en-top klantgerichte service na. Denken we aan leveringen aan huis, professionele plaatsing en aansluiting van de toestellen, herstellingen,…”

“We zijn heel fier om dit nieuws te kunnen aankondigen”, beaamt Frédéric Vander Stichele van Verfaillie Bauwens dat al een halve eeuw op de. “Samen groeperen we drie belangrijke regio’s: een ruime straal rond Knokke, Oostkamp en Izegem. Onze sector is sterk in beweging, waarbij bedrijfsopvolging niet altijd verzekerd is. Door te kiezen voor krachtenbundeling, houden we een lange toekomstvisie voor ogen.”

Bij Vervaecke-Nollet zit er niet meteen interne opvolging aan te komen, de zaak bestaat al bijna 70 jaar en heeft een 20-tal medewerkers. “In de winkels verandert er verder niets”, gaat Frédéric verder. “Klanten zullen dezelfde vertrouwde gezichten terugzien. Het is vooral achter de schermen dat de krachtenbundeling onze werking efficiënter en competitiever zal maken.” Hiertoe versterkte Maxim Bogaert onlangs het team. Enkele maanden geleden nam Verfaillie Bauwens ook al de fakkel over van Miele Center Dekempe (Blankenberge).