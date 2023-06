Elektro Dumoulin viert 60 jaar in Torhout: “Klanten verdienen beste service”

Toen Pierre Dumoulin, ondernemend zoals hij was, in 1963 op zelfstandige basis stofzuigers begon te verkopen, had hij nooit kunnen vermoeden dat zijn handeltje 60 jaar later tot een gerenommeerde, familiale elektrozaak zou zijn uitgegroeid in Torhout. En toch is dat gebeurd en heeft hij tot aan zijn overlijden eind maart 2018 de steile opgang vanop de eerste rij meegemaakt. Intussen is de derde generatie aangetreden.

Pierre was 85 toen hij stierf. Zijn vrouw Suzanne Heynderick, bijna 84, woont nog altijd bij de zaak aan de Roeselaarseweg, net voor de grens met Lichtervelde. Sinds 1992 zijn dochter Chantal Dumoulin (57) en haar man Brayn Casier (54) de zaakvoerders. Ze hebben zeven mensen in dienst, onder wie zoon Guillaume (28), die begin 2022 is gestart. Hij is getrouwd met Elien Declerck, met wie hij sinds mei een zoontje César heeft. Chantal en Brayn hebben ook nog een dochter Phéline (31), die in Amsterdam woont.

Pierre en Suzanne woonden destijds aan de Ruddervoordestraat, niet ver van de bocht ter hoogte van de Kersouwkensstraat. Daar startte in 1963 hun prille elektrozaak. Pierre was eigenlijk meubelmaker van opleiding, maar hij zag meer brood in de verkoop van elektrische apparaten. De stofzuigers kregen snel het gezelschap van tv’s en dakantennes, op dat moment een sterk groeiende markt. Geleidelijk aan voegde hij er het zogenoemde witgoed aan toe, toen nog eerder primitieve wasmachines en dergelijke.

Naar Roeselaarseweg

“Vader was naast een uitstekende verkoper ook een vooruitstrevende man met een neus voor technologische vooruitgang”, vertelt dochter Chantal. “Hij was écht mee met zijn tijd. Gevolg: zijn zaak bleef almaar groeien, mede door de steun van mama. Meer ruimte om alles uit te stallen, drong zich op en de beslissing viel om te bouwen op de huidige locatie aan de Roeselaarseweg, op de hoek met de Kwakkelstraat. In 1976 konden daar de toonzaal, de stockruimte en het atelier geopend worden. Tot driemaal toe was een uitbreiding noodzakelijk, met in 1989-1990 een nieuwbouw. Na de overname in 1992 door mijn man Brayn en ik hebben we in 2006 nog een stuk bijgebouwd. Sindsdien beschikken we over een handelsoppervlakte van in totaal liefst 2.800 m².”

“Ik ben gestart in 1963 met de verkoop van stofzuigers”

Brayn is automecanicien, maar amper zes maanden na zijn huwelijk met Chantal in 1989 stapte hij in de elektrozaak. “Zonder er iets van te kennen, maar al doende leert men”, lacht hij. “Chantal werkte vanaf haar 19de met haar vader mee en was net als haar papa mijn ideale leermeester.”

Pierre was na de verhuizing vanuit de Ruddervoordestraat naar de Roeselaarseweg ook met verlichting gestart: toen nog de typische Vlaamse luchters. Intussen is verlichting een van de grote specialiteiten van Dumoulin Service, zoals de zaak nu heet. “We hebben op dat vlak een enorm aanbod”, zegt Chantal. “Ik trek me het meest die branche aan, samen met de verkoop van de huishoudtoestellen en het behartigen van de administratie. Brayn legt zich van zijn kant meer toe op het witgoed en op de geluids- en beeldelektronica: tv’s en zo.”

Fysiek aanspreekpunt

In de harde wereld van grote ketens en webshops weet Dumoulin zich uitstekend te handhaven. “Dat heeft zijn reden”, zegt Brayn. “Onze klanten verdienen de beste service en krijgen die ook. Het persoonlijke contact doet wonderen. De zaak is enkel op zondag en op maandagvoormiddag gesloten en voor de rest zijn we elke dag bereikbaar. En we doen herstellingen bij de mensen thuis.”

“Hier koop je in geen geval een kat in een zak”, vult Chantal aan. “De klant hoeft zich geen zorgen te maken over de dienst na verkoop. Bij problemen staan we klaar om ze op te lossen. We merken steeds vaker dat mensen die via een internetwinkel bepaalde elektrospullen gekocht hebben, dat geen tweede keer doen, omdat ze merken dat ze niet de service kregen waar ze op rekenden. Ze willen een fysiek aanspreekpunt en dat is net onze sterkte.”

“Dat onze zoon Guillaume als derde generatie zijn intrede in de zaak heeft gedaan, doet ons natuurlijk plezier. Hij is een wissel op de toekomst. Hij heeft aan het VTI elektrische installatietechnieken gevolgd en daarna bedrijfsmanagement gestudeerd.”

Of er in het kader van de 60ste verjaardag een speciale klantenactie loopt? Brayn: “Zes klanten die in juni iets bij ons kopen, krijgen via loting 60% van hun aankoopbedrag terugbetaald. De actie draait dus rond het getal 60.”