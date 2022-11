Electro Rosseel biedt topmerken aan in ‘discovery store’ in groene oase

Electro Rosseel schrijft een nieuw hoofdstuk aan de Torhoutsesteenweg in Loppem. Het familiebedrijf is verhuisd van de Snellegemsestraat in Zedelgem naar de groene oase waar vroeger Villa Latoya stond. De nieuwe ‘discovery store’ is zowel een pareltje aan de buitenkant als aan de binnenkant. “Mensen kunnen bij ons terecht voor de collecties van Loewe, Bang & Olufsen, Miele, en Scapa Home.”

Wie het gloednieuwe pand van Electro Rosseel binnenstapt, heeft allerminst het gevoel dat hij een klassieke elektrozaak betreedt. Maar laat dat nu net de bedoeling zijn van zaakvoerders Isabelle Rosseel, William Rosseel en zijn echtgenote Els Inghelbrecht. Ze wilden er een discovery store van maken, waar beleving centraal staat.

Het verhaal van Electro Rosseel gaat al terug tot in 1964. Toen werd de zaak opgestart door Gilbert en Monique Rosseel. Ondertussen staan hun beide kinderen en schoondochter Els al enkele jaren aan het roer.

“De verhuis van de Snellgemsestraat naar de Torhoutsesteenweg is goed verlopen. Het is als thuiskomen, hier in Loppem. Telkens als ik hier binnenkom, ben ik verwonderd over de rust die het gebouw en de groene oase errond uitstralen. Het gebouw, dat vooral bestaat uit hele grote glaspartijen, gaat als het ware op in de groene omgeving. We hopen dat onze klanten ook van dit heerlijke gevoel en de sfeer zullen genieten”, zegt Els.

Het gebouw is bijna energieneutraal. Er werd onder meer een geothermische warmtepomp geïnstalleerd die gevoed wordt door tien boringen die gemaakt werden op een diepte van liefst 135 meter. “Op ons bijna energieneutraal gebouw zijn we best wel trots, want het past volledig binnen onze visie. We kiezen voor een duurzaam en kwalitatief aanbod dat voornamelijk in Europa geproduceerd wordt, en voor producten die energiezuinig zijn in gebruik. Zo proberen we onze ecologische voetafdruk te verkleinen.”

Gebruiken en beleven

Electro Rosseel ‘2.0’ is een discovery store waar enkele merken centraal staan: ook een bewuste keuze. “Mensen kunnen bij ons terecht voor de collecties van Loewe, Bang & Olufsen, Miele en Scapa Home”, zegt Isabelle.

“Binnen onze zaak is er een Miele Center ingericht, met de nieuwste toestellen en accessoires. Je kunt die openen, voelen en gebruiken. Miele is net als Electro Rosseel een familiebedrijf. Deze Duitse firma blijft innoveren, zet sterk in op duurzaamheid, hygiëne en milieuvriendelijkheid, en biedt een gamma aan dat qua prijs-kwaliteitverhouding voor elk wat wils heeft. Van jonge starters tot professionelen, iedereen kan zijn weg vinden in het Miele-gamma.”

De Bang & Olufsen conceptstore neemt ongeveer 300 m² in beslag. “Dit Deense merk produceert uitzonderlijke hifi- en beeldapparatuur. Je kan al die geluiden en beelden beleven vanuit onze verschillende interieurs. We willen dat de mensen zich zo kunnen voorstellen hoe ze Bang & Olufsen thuis kunnen beleven.”

Het volledige gamma televisies en speakers van Loewe staat dan weer opgesteld in de Studio Loewe. “Het meubilair van het Belgische Scapa Home zorgt er aanvullend voor dat elk hoekje in onze winkel een eigen sfeer krijgt. Voorts hebben we ook kookpotten en pannen van Demeyere en Staub, en klein elektro van Magimix, Dualit en Bamix in ons aanbod”, besluit Isabelle Rosseel.

Het gebouw in de Snellegemsestraat is verkocht, maar er worden nog twee uitverkoopavonden georganiseerd. Zelfs de toonbank, verlichting en presentatiekasten zullen er te koop zijn. Die avondopeningen vinden plaats op woensdag 23 en vrijdag 25 november.

(BC)