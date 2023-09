Ekopak verwacht omzetverdubbeling na overname GWE uit Brugge

De Tieltse waterbehandelaar Ekopak neemt sectorgenoot GWE uit Brugge over. Dankzij de overname groeit Ekopak uit tot een “wereldspeler op het vlak van waterhergebruik”, zegt het beursgenoteerde bedrijf donderdag in een persbericht.

GWE is gespecialiseerd in de behandeling van industrieel afvalwater, hergebruik van water en de productie van groene energie. Ekopak neemt het Brugse bedrijf volledig over. “Deze acquisitie levert uitzonderlijke geografische, intersectorale en technologische complementariteit”, luidt het. Zo is Ekopak voornamelijk actief in West-Europa, terwijl GWE grotendeels buiten Europa zit. En GWE heeft veel expertise inzake afvalwaterzuivering, Ekopak dan weer inzake circulair watergebruik.

Na de overname verwacht Ekopak voor 2023 een omzet van 35 tot 38 miljoen euro. In 2022 was dat 18 miljoen euro. De groep telt in totaal 230 werknemers.

Eigen naam

Beide ondernemingen blijven onder hun eigen naam actief, maar zullen gezamenlijk de markt benaderen wanneer dat is aangewezen, zo staat nog in het persbericht. ” De integratie van beide bedrijven biedt ons een unieke opportuniteit, op het meest geschikte moment in de evolutie van de sector”, aldus Ekopak-CEO Pieter Loose.

Het aandeel Ekopak opende donderdag met een winst van zowat 3 procent op de beurs van Brussel. De grootste aandeelhouder van de waterbehandelaar is ondernemer Marc Coucke, via zijn investeringsvehikel Alychlo.