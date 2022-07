Eindelijk terug een kapsalon in Westvleteren dankzij Lien

Lien Debergh (18) opent op maandag 4 juli haar nieuw kapsalon in de Roggestraat 2 in Westvleteren. Lien is de dochter van Patrick Debergh en Inge Cappoen. Zij heeft nog een oudere broer.

Lien volgde haar lager onderwijs bij Klavertje Drie in Oostvleteren en trok daarna naar Immaculata in Ieper waar ze de richting haartooi volgde. Dat Lien kapster zou worden, was al vroeg duidelijk. Als kind experimenteerde Lien al volop op haar poppen en ook haar mama moest er soms aan geloven.

Vakantiejob

“Ik doe dit supergraag. In school hadden we regelmatig modellen nodig en mijn mama heeft zich meermaals opgeofferd. Als 16-jarige ben ik gestart met een vakantiejob bij kapper Ronny in Proven en deed daarna stage in Passendale en Poperinge. Nu werk ik in het kapsalon Gloss & Shine in Brielen. Het is nog niet onmiddellijk mijn bedoeling om daar mijn werk op te geven. Nu wil ik deeltijds starten bij mij thuis”, zegt Lien.

“Er is in Westvleteren hoge nood aan een kapper en er is geen enkele meer te vinden. In de buurgemeenten wel, maar niet bij ons.”

Voorlopig werkt Lien thuis op maandag en woensdag. Dames, heren en kinderen zijn welkom op afspraak.

(RVL)