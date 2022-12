Eindejaarsactie ‘Koop Lokaal 2022’ loopt bijna af

“Koop lokaal tijdens eindejaar en win!” Met deze oproep wil het gemeentebestuur de lokale handelaars een duwtje in de rug geven. Wie nog tot 31 december zijn eindejaarsgeschenken en lekkernijen lokaal koopt, maakt kans op cadeaubonnen. “Want bij de lokale handelaar kun je heel wat leuke cadeauartikelen vinden. Ook op de feesttafel staan Bredense lekkernijen op hun plaats”, meent schepen van Lokale Economie Alain Lynneel. Dit jaar maak je bij een aankoop bij de deelnemende ondernemers kans op cadeaubonnen. “Na aankoop vul je een kaart in met je contactgegevens en de naam van de zaak waar je je aankoop deed. Deponeer vervolgens de kaart in de daarvoor voorziene inzamelbox bij de deelnemende ondernemers. Na afloop van de actie worden alle invulformulieren verzameld en is er een loting. De winnaars worden persoonlijk gecontacteerd. (MM)