Eindejaarsactie in Ruiselede is groot succes

Tijdens een receptie op het gemeentehuis werden de twintig winnaars getrokken van de extra prijzenpot, verbonden aan de Eindejaarsactie die liep van 1 tot 31 december 2023. In totaal werd 2.500 euro verdeeld. Met maar liefst 35.000 verdeelde kraslotjes was de Eindejaarsactie een groot succes.

“Het is verwonderlijk dat mensen zelfs ’s avonds laat toch nog de moeite doen, om hun kraslotje in de rode box bij het gemeentehuis te droppen”, vertelde burgemeester Greet De Roo bij een indrukwekkende doos vol lotjes. Petra De Roust van de werkgroep Eindejaarsactie bevestigde ons dat ook dit jaar veel klanten inspeelden op de actie. “Het is elk jaar opnieuw spannend afwachten of de actie bijval oogst. Maar dat was ook dit jaar weer het geval.”

De hoofdprijs van 500 euro ging naar Katrien De Vos. Johan Van Doorne, Dirk Martens, Magda Pyfferoen en Adiel Devisch wonnen elk 250 euro. Verder waren er nog vijf winnaars van 100 euro en tien winnaars van 50 euro. Niet minder dan 22 handelaars namen aan de actie deel. (GGM)