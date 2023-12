Eindejaarsactie in nieuw jasje

Traditiegetrouw organiseert Unizo Moorslede in december haar eindejaarsactie. Die zit in een nieuw jasje. “Een ingrijpende verandering drong zich stilaan op, zowel voor de handelaars als voor de consument. Verandering betekent echter een nieuwe denkoefening. We zijn de voorbije maanden hard aan de slag gegaan om de puzzel te leggen, het resultaat mag er zijn”, aldus voorzitter Pieter Vanhoutte.

Ondernemersvereniging Unizo Moorslede pakt ieder jaar met haar eindejaarsactie uit. Het initiatief is inmiddels een klassieker, maar toch merkte men bij Unizo dat er wat sleet zat op het concept. “De gekende Moorsleedse stempelkaarten van weleer waren herkenbaar, maar bleken op praktisch vlak voor iedereen toch wat nadelig te worden. In de eerste plaats voor alle handelaars vanwege het tijdrovende karakter, maar ook voor de consument die niet altijd zijn kaarten vol gestempeld kreeg”, aldus Pieter Vanhoutte, voorzitter van Unizo Moorslede. Unizo koos om nieuwe krasloten te lanceren. “Met de nieuwe krasloten zijn de problemen van de baan. Daarbij komt dat de algemene prijzenpot voor iedereen gelijkmatig verdeeld wordt, vermits de kraslotenpakketten bij elke deelnemende handelaar evenveel winnende loten bevat.”

Lokaal winkelen

De prijstrekking heeft plaats in januari. “De aard van de winst wordt daar bepaald. Heb je als consument geluk dat je een winnend lot krast, dan val je sowieso in de prijzen. Dat is ook een leuke bijkomstigheid van de vernieuwde actie.” Het winnende lot dient wel gepersonaliseerd en gedeponeerd te worden bij de handelaar. “Het doel van onze actie is natuurlijk ook dit jaar om lokaal winkelen te promoten. Met dit soort initiatieven zijn we blij dat we daartoe kunnen bijdragen.”

Bij Unizo Moorslede zijn ze ook hun trouwe sponsors erg dankbaar.

“Zij maken mee deze actie mogelijk. Onze return is een doorgedreven reclame die via diverse manieren verspreid wordt. Zo organiseren we jaarlijks in het najaar een afterworkavond, verspreiden we affiches en maken we natuurlijk ook gebruik van sociale media om onze eindejaarsactie in de kijker te zetten”, aldus voorzitter Vanhoutte. (Bert Feys)