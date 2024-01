Eindejaarsactie Handelscomité zorgt voor prijzenpot van meer dan 15.000 euro

Eind vorig jaar haalde het Handelscomité Harelbeke alles uit de kast voor de jaarlijkse Eindejaarsactie met een prijzenpot van meer dan 15.000 euro. Bij deze editie nam een recordaantal zaken deel aan de actie met maar liefst 47 deelnemers. De hoofdprijs van 2.500 euro ging uiteindelijk naar Kathy Dewaegenaere.

Kathy Dewaegenaere kon een budget van 2.500 euro in de vorm van OW-kaarten in de wacht slepen om te spenderen bij de Harelbeekse handelaars dankzij haar bezoek aan Care Beauty Center uitgebaat door Sofie Vandorpe. OW staat voor ‘Oarelbeke Weireldstad’. “Ik ben opgetogen, dat is een erg aangename verrassing”, aldus Kathy.

“Het feit dat er zoveel horeca- en handelszaken deelnamen aan de Eindejaarsactie toont aan dat we een bruisende handelsstad zijn. We zijn echt heel tevreden dat zo veel Harelbekenaren lokaal shoppen en daarvoor beloond worden”, zegt Kathleen Duchi, schepen van Economie en bestuurslid van Unizo Leiekracht. Er waren nog prijzen te verdienen. Sparkle & Shine by Sabrina L en Huis Maria Hulste trokken elk een gelukkige winnaar uit de bus die naar huis mag met een OW-kaart van 500 euro. Electro Vercruysse, Chocolat Plus, AD Delhaize Harelbeke en Apotheek Verhoest-Vervaet maakten vier winnaars gelukkig met een OW-kaart van 250 euro. Daarnaast zijn er nog twintig winnaars die elk 100 euro wonnen bij Apotheek Ghekiere, De Wijncentrale, Slagerij Bjorn & Eline, B-Trendy, De Computerfabriek, Restaurant Amadeus, Holvoet, Feel So Fit, VeVino, Pizza Hut Harelbeke, Brood & Banket Wim, Patisserie Vincent, Bakkerij Brugghe, Brood & fijngebak Victor, Wolfcarius Fruit, Frituur Benny, Bakkerij Klaas, Bloctex, Drankencentrale Decuypere en Leonidas Prestige. Ook via de PlusPunt app vielen mensen in de prijzen, dit voor de allereerste keer tijdens de Eindejaarsactie. Els Rapoye en Kimoni Vandeginste ruilden hun gespaarde kansen in voor een OW-kaart van maar liefst 500 euro. De complete lijst met winnaars is te vinden op shoppeninharelbeke.be. De hoofdwinnaar nam haar prijs in ontvangst in het Care Beauty Center aan de Kortrijksesteenweg 6 in Harelbeke.