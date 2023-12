Eindejaarsactie gaat opnieuw van start

Ondernemingsorganisaties Unizo en Markant organiseren samen met het lokaal bestuur opnieuw een eindejaarsactie, die loopt van 1 december tot 7 januari 2024. Wie in deze periode zijn inkopen doet bij de deelnemende Meulebeekse handelaars, marktkramers of horeca, maakt kans op een mooie prijs uit een totale prijzenpot van 12.500 euro. Bij aankoop in een van de deelnemende zaken ontvangt men een lotje. Om mee te dingen naar een prijs moet je de ontvangen loten correct en volledig invullen en deponeren in de voorziene boxen bij een van de deelnemende handelaars of in het gemeentehuis, de bib, het sportcentrum Ter Borcht en het dienstencentrum Ter Deeve.

Tijdens een eerste trekking op zaterdag 16 december worden alle waardebonnen van 25 euro geloot. De tweede trekking gebeurt op maandag 15 januari 2024,voor de winnaars van de hoofdprijzen en de waardebonnen van 50 euro. (LB/foto LB)