Eindejaaractie Shop & Beleef maakt hun topwinnaar bekend

De eindejaarsactie van Shop & Beleef Menen, die liep van donderdag 1 december 2022 tot en met zondag 15 januari, was dit jaar weer een geweldig succes. Uit de meer dan 50.000 formulieren werden er terug een heleboel winnaars getrokken.

De werkgroep mocht dit jaar 100 x 25 euro, 10 x 250 euro en 5 x 500 euro verdelen onder de gelukkigen. De hoofdvogel werd namelijk afgeschoten door Jo Rogiers die maar liefst 5.000 euro zal mogen spenderen in haar lokale winkelstad.

Deze jaarlijkse Shop & Beleef actie is vooral bedoeld om het shoppen in eigen stad voor inwoner én handelaar terug op de rails te krijgen. Het ‘lokaal’ shoppen draagt dit handelscomité dus hoog in de vaandel. (NV)