Einde verhaal voor Camso Speedway? Moorsleedse onderneming wil er containerpark neerpoten

Na een hels jaar 2021 blijkt er nog steeds geen beterschap in zicht voor de Camso Speedway in Waasten. Een onderneming uit Moorslede diende zonet een vergunningsaanvraag in, om op de site een containerpark neer te poten.

Het lijkt er meer en meer op dat Camso, de organisatie die het beheer van de iconische speedwaypiste in Waasten, is gestart met het schrijven van hun laatste hoofdstuk. Na een juridisch getouwtrek werd hun uitbatingsvergunning in 2021 niet meer verlengd, waardoor de deuren er gesloten bleven. Via sociale media bleef Camso echter wel met de regelmaat van de klok updates geven aan de honderden, zoniet duizenden autosportliefhebbers die de zaak bleven volgen. Van beroepsprocedures tot advocaten, geen steen bleef onaangeroerd in een poging de uitbatingsvergunning alsnog vernieuwd te krijgen. “Het gaat om problemen met afwatering en vooral de aanwezigheid van een landweg, die al decennialang niet meer werd gebruikt maar nog steeds op kaarten staat vermeld”, klonk het keer op keer in het betoog van de uitbaters.

Afval recycleren

De hoop werd gericht op 2023, waarbij iedereen dacht dat een administratieve doorbraak er zou komen. Die hoop werd recent de grond ingeboord, nadat BVBA Deryckere-D’Hondt uit Moorslede een vergunningsaanvraag had ingediend. De onderneming wil de speedwaypiste ombouwen tot een containerpark waar afval zal gerecycleerd worden. In de aanvraag wordt gewag gemaakt van nieuwe gebouwen, een koer waar containers zullen worden gestockeerd, de permanente aanwezigheid van 8 werknemers en openingsuren van 7 tot 20 uur. Naar schatting 36 vrachtwagens zullen dagelijks op en af rijden om zo het geheel draaiende te houden.

Petitie

Hoewel het enkel om een aanvraag gaat en er nog geen concrete plannen op tafel liggen, lijkt het voor Camso almaar duidelijker dat 2023 het definitieve einde van de piste zal betekenen. Ook buurtbewoners zien het met lede ogen aan en lanceerden ondertussen al een petitie. “We wonen hier erg landelijk en jawel, met de speedwaypiste kwam wat geluidshinder. Toch was dat slechts enkele dagen per jaar, terwijl we nu spreken van een industrialisering van de plaats. Niemand staat hier echt voor te springen en we zullen onze stem dan ook laten horen”, klonk het in een reactie.