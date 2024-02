Einde verhaal voor boek- en dagbladhandel Degheldere uit Brugge nadat huurcontract werd stopgezet: “Heb nog een stock van 30.000 boeken”

Boek- en dagbladhandel Degheldere vormde decennialang een vast onderdeel van het straatbeeld in de omgeving van de Smedenstraat. Uitbater Gunnar Degheldere (64) zag zijn huurcontract echter stopgezet en sloot bij de jaarwissel de deuren. “Ik heb nog een stock van 30.000 boeken”, zegt hij.

Het verhaal van de latere boek- en dagbladhandel Degheldere in de Leemputstraat begint bij Gunnars grootvader Cyriel, die in Izegem en later in Kortrijk werkte als zelfstandig schoenmaker. De man komt later samen met zijn vrouw in Brugge terecht en ontwikkelde een grotere interesse voor boeken dan voor schoenen. Hij vormt zijn zaak in die zin om en vestigt zich met zijn boekhandel op de Vismarkt en daarna ook in de Geldmuntstraat. Cyrils zoon Willy, de vader van Gunnar dus, werkt intussen ook mee in de zaak en ook Willy’s vrouw Liliane wil graag meewerken, maar dat was niet naar de zin van Cyril. Daarom beginnen Willy en Liliane los van hun (schoon)ouders in 1967 met een eigen zaak in de Zuidzandstraat.

Einde huur

“Door wat slordigheden gingen mijn ouders jammer genoeg failliet”, weet Gunnar. “Maar ze zijn er dan toch uitgeraakt en in 1976 gingen ze van start met een nieuwe zaak hier in de Leemputstraat. Naast boeken, aanvankelijk nieuwe maar later ook tweedehands, zijn ze in de jaren 80 ook gestart met de verkoop van kranten en tijdschriften. Ik kwam dan ook mee in de zaak en heb een krantenronde opgestart. Na een studie voor architect-assistent in Brugge begon ik in 1987 ook vanuit hetzelfde pand als planafdrukker.” Met de doorgedreven digitalisering was er echter alsmaar minder vraag naar op groot formaat afgedrukte plannen. En de verkoop van boeken, tijdschriften en kranten nam ook gaandeweg af. Eind december vorig jaar sloot Gunnar de zaak.

“Ik kon sowieso niet anders, want de eigenaar zette het huurcontract stop. Het pand staat te koop. Ik zit hier wel met een stock van nog zo’n 30.000 boeken en een machinepark voor de planafdruk destijds”, zegt Gunnar. “De boeken zou ik graag in zijn geheel overlaten aan één opkoper, want in mijn nieuwe woning heb ik daar geen plaats voor.”