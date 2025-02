“Eigenlijk wilden we een slagerij openen”: uitbaters van De Landsman pakken uit met automatenshop als verlengde van hun eetcafé

Andy Duyvejonck (48) en Tanja Werbrouck (46), al sinds 2019 de gezichten achter eetcafé De Landsman in Zwevezele, breiden hun activiteiten uit met een tweede zaak. Geen horecagelegenheid dit keer, maar wel een automatenshop, die het verlengde vormt van hun eetcafé. “Je vindt er eigenlijk alles voor een volledige maaltijd, van drankjes tot soep en desserten”, klinkt het bij het koppel.

Op de hoek van de Zwevezeelsestraat en de Egemsestraat in Koolskamp staat het voormalige pand van Kwaliteitsslagerij Stefaan al lange tijd leeg, nadat de slager in september 2023 onverwacht besliste om zijn zaak te sluiten. Recent werd er echter nieuw leven in het pand geblazen door Tanja Werbrouck (46) en Andy Duyvejonck (48), die sinds 2019 eetcafé De Landsman openhouden in Zwevezele. De nieuwe zaak is een verlengstuk van hun eetcafé, al was dat oorspronkelijk niet het plan.

Slagerij

“We kochten dit pand in maart vorig jaar aan, met als bedoeling om er opnieuw een slagerij te openen”, legt Tanja uit. “Andy is namelijk beenhouwer van opleiding. Omwille van gezondheidsredenen hebben we dat plan echter moeten afvoeren. Het pand hadden we echter al aangekocht, dus gingen we op zoek naar een andere manier om het in te vullen, waarbij we uiteindelijk op een automatenshop geland zijn.”

“We hebben geprobeerd om enkele zaken van de voormalige slagerij te behouden, om de geschiedenis in ere te houden”

In augustus startten de verbouwingen, en begin februari werden de deuren van de automatenshop officieel geopend met een feestelijke receptie. “Het is een groot werk geweest”, zegt Andy. “We hebben geprobeerd om enkele zaken van de voormalige slagerij te behouden, om de geschiedenis in ere te houden, zoals het oude kapblok. Voor de rest werden de muren vol geplaatst met automaten, die we twee keer per dag komen bijvullen, ook ‘s nachts na onze werkdag in ons eetcafé De Landsman.”

Verlengde van de zaak

De gerechten die je in De Landsman kan verkrijgen, kan je ook terugvinden in de nieuwe automatenshop. “Op die manier is de shop een verlengde van onze zaak”, zegt Tanja. “Maar er is nog veel meer te verkrijgen. Naast bereide maaltijden hebben we bijvoorbeeld ook tapas, soep, desserts, charcuterie, non-alcoholische drankjes en vers brood. Eigenlijk alles voor een volledige maaltijd dus. Op die manier is het ook een aanwinst voor Koolskamp, want hier zijn de laatste tijd maar weinig lokale winkels meer te vinden.”

Automatenshop De Landsman is te vinden op de hoek van de Zwevezeelsestraat en de Egemsestraat en is 24 op 7 geopend, vlakbij is er een kleine parking. Betalen kan zowel met cash als met de kaart. (CS)