Eerste Unizo Café van Heuvelland is groot succes

Unizo Heuvelland-Mesen is gestart met een nieuw initiatief, het Unizo Café. “Bedoeling is om de ondernemers samen te brengen maar ook om uit de onderlinge verhalen inspiratie op te doen”, zegt voorzitter Erwin Van der Kelen. Het eerste Unizo Café vond plaats in ’t Bernadetje, de wijnbar van banketbakker Fred Vaucamps.

Het nieuwe initiatief kreeg meteen grote weerklank bij de leden van Unizo Heuvelland-Mesen. “We merken duidelijk dat onze mensen opnieuw nood hebben om samen te komen en ook om te luisteren naar een sterk verhaal,” aldus Van der Kelen.

Dit verhaal werd gebracht door de Franse banketbakker Fred Vaucamps die in de zomer van 2021 de wijnbar opende op de Rodeberg in Westouter. “Op mijn 10de verjaardag sloot ik definitief de schoolpoorten. Ik werd uiteindelijk banketbakker en startte met populaire gebakjes als éclairs. Toen ik merkte dat mijn gebak op basis van meringue, slagroom en chocolade succes kende zette ik daar verder op in.”

Uiteindelijk werd de Merveillex de Fred een topper in verschillende zaken verspreid over de hele wereld. Fred Vaucamps heeft nu 50 zaken en nog dit jaar moet ook de Merveilleux te verkrijgen zijn in Amsterdam en Dubai. Vaucamps is van geboorte van Duinkerke maar verbleef vele jaren met zijn ouders op de camping op de Mont Noir (Zwarteberg), vandaar is het een paar honderden meters naar zijn nieuwste zaak Bernadetje.

Favoriete bier

“Dat de wijnbar de naam van Bernadetje meekreeg verwijst naar mijn favoriete bier Sint-Bernardus. Dit bier is in de zaak dan ook van het vat te krijgen.” Toch zet de zaak in op de Heuvellandse wijnen en daaraan ook gekoppeld lokale lekkernijen van plaatselijke hoeveslagers. Bijzonder aan de wijnbar is verder ook het interieur.

“Als twintiger trok ik vaak naar een discotheek in Duinkerke. Toen de discotheek een paar jaar geleden definitief de deuren dichtdeed heb ik het meubilair en de bekleding kunnen aankopen. Hier in het Bernadetje kregen stoelen, tafels en barkrukken inmiddels een tweede leven.” Verder zijn in de tuin van het Bernadetje ook drie reuze schommels geplaatst. “En die zijn niet alleen populair bij de kinderen hoor,” reageert Fred met een knipoog.

