Eerste steenlegging project ‘Enjoy Business Park’ in Veurne

De bouwactiviteiten van het ambitieuze project ‘Enjoy Business Park’ op de historische site met hoeve ’t Duvekot (aan de rand van het Veurnse industrieterrein) zijn nog maar net gestart, en er zijn al 11 van de 13 bedrijvenunits verkocht. De oplevering is gepland in het voorjaar 2023.

“De historische waarde wilde ik natuurlijk bewaren, maar in mijn hoofd zat een project dat synergie moest brengen tussen ondernemers, kantoren, kmo’s, horeca en bezoekers, rond de oude hoeve als centrale locatie”, legt projectontwikkelaar Bernard Joye uit. “De naam ‘Duvekot’ vond ik niet zo’n goed idee, want dat associeer je met iets tijdelijk. Daarom werd het ‘Enjoy Business Park’.

In een eerste fase planden we de realisatie van twee bedrijfsverzamelgebouwen, met 13 bedrijvenunits en 6 kantoren. In nog geen drie weken tijd hebben we 11 van de 13 units verkocht! Bedrijfsverzamelgebouw 1 bestaat uit 7 business units met een netto grondoppervlak van 200 m².

De units kunnen voorzien worden van een tussenverdieping die dienst kan doen als stockage- of kantoorruimte. Enkele units worden uitgevoerd met een extra bouwlaag van 100 m² als kantoorruimte. Bedrijfsverzamelgebouw 2 bestaat uit 6 business units van 100 m² op het gelijkvloers. De 6 kantoorruimtes op de eerste verdieping kan je zien als modules, die je kunt opsplitsen of samenvoegen, zodat ze geschikt zijn als atelier of voor vrije beroepen.”

In een tweede fase is het de bedoeling om een brasserie, een feestzaal en B&B te ontwikkelen waarin de historische hoeve centraal staat. De vergunning voor een feestzaal is er al. Over de verdere invulling van het middengedeelte zijn er nog geen concrete plannen, maar Bernard ziet heel wat mogelijkheden. In een latere fase komt er ook nog een nieuw gebouw, dat bedoeld is als tijdelijke opslagruimte voor mensen die verhuizen, om archieven op te slaan enzovoort.

Burgemeester Peter Roose reageert: “Bernard heeft een neus voor zaken en heeft het potentieel op deze site gezien. Het sluit perfect aan bij de andere bedrijven van Monnikenhoek, en extra accommodatie voor onder meer feesten in Veurne is zeker welkom.”